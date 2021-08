Properti AG: Proptech erweitert die Geschäftsleitung

Horgen – Umut Sentürk hat die Position des Chief Operating Officer der Properti AG per Juli 2021 übernommen. Mit der personellen Verstärkung reagiert Properti auf die hohe Wachstumsdynamik in Folge der geplanten Europa-Expansion sowie dem immer anspruchsvoller werdenden Markt im Ökosystem Wohnen.

In der Funktion als COO verantwortet Umut Sentürk als drittes Mitglied der Geschäftsleitung, neben Levent und Adrian Künzi, das operative Geschäft, die Steuerung und Organisation der Betriebsprozesse und betreut parallel die Bewirtschaftungsabteilung. All das nicht zuletzt auch wegen der Lancierung der firmeneigenen End-to-End-Plattform, die künftig zusammenhängende Software-Lösungen für Kunden, Dienstleister, Makler und Verwalter anbieten wird.

Umut Sentürk verfügt über eine 14-jährige Branchenerfahrung, wovon er rund 7 Jahre in der Immobilienverwaltung in einer leitenden Funktion tätig war. Zudem schliesst er gerade seinen MAS in Real Estate Management an der Berner Fachhochschule BFH ab und war nebenamtlich rund 5 Jahre als Immobilienberater beim Hauseigentümerverband der Ämter Burgdorf und Trachselwald tätig.

“Die Properti AG ist bereits nach 20 Monaten ein wachstumsstarkes Unternehmen mit ausgeprägtem Unternehmergeist. Als jemand, der sich sowohl für Menschen als auch für die Immobilienbranche begeistert, freue ich mich darauf, als COO einen weiteren Beitrag zur Gestaltung unserer Vision zu leisten“, so Sentürk.

Auch CEO Levent Künzi betont die Eigenschaften, die Sentürk für die Position mitbringt: „Seine profunde Expertise im Tagesgeschäft, gepaart mit seinem tiefgreifenden Verständnis für Mieter- und Vermieteranliegen und den sich entwickelnden Anforderungen machen ihn zu einer hervorragenden Besetzung für die Position des COO, auch in Anbetracht der bevorstehenden Europa-Expansion und Plattform-Lancierung.“ (Properti AG/mc/ps)