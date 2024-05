QoQa ist Digital Commerce Champion 2024

Zürich – Das E-Commerce-Unternehmen QoQa aus der Westschweiz gewinnt die höchste Auszeichnung im Schweizer Onlinehandel. Die quirlige Deal-Plattform überzeugte die breit abgestützte Jury mit einem unkonventionellen Auftritt. Sie folgt auf namhafte Vorjahres-Sieger, wie Elektro-Material, Feey, Saviva, Coop, Brack, Galaxus oder Ex Libris.

Am Mittwoch, 29. Mai, wurden an der Verleihung des Digital Commerce Awards in der StageOne in Zürich-Oerlikon zum dreizehnten Mal die besten Onlineshops der Schweiz ausgezeichnet. Aus mit 165 Kategorien-Bewerbungen wurden wieder 16 Sieger und ein Champion gekürt. Dieser Titel geht in diesem Jahr an die quirlige Deal-Plattform QoQa. Damit gewinnt zum ersten Mal in der Geschichte des Digital Commerce Awards ein Unternehmen aus der Westschweiz die höchste Auszeichnung.

Mit attraktiven Deals, einzigartigen Projekten und einem ehrlichen Community-Ansatz schafft es Qoqa in an die Spitze des Schweizer E-Commerce. «Die schön gestalteten Dealseiten mit Liebe zum Detail und witzig persönlichem Twist ziehen die Kundschaft in den Bann und lassen das Engagement der Mitarbeitenden für ein mutiges und unkonventionelles Einkaufserlebnis spüren. Qoqa bricht mit dem Auftritt Normen und leistet einen besonderen Beitrag für den Schweizer E-Commerce», loben die 24 Expertinnen und Experten der Jury.

Vor der Verleihung des Digital Commerce Awards fand auch dieses Jahr mit der SCORE! wieder die führende Konferenz für den Schweizer Handel statt. Zahlreiche Persönlichkeiten aus dem Schweizer Handel und dem benachbarten Ausland fanden sich ein zu diesem jährlichen Klassentreffen des Schweizer Handels. Ein abwechslungsreiches Konferenz-Programm mit Keynotes und Panel-Interviews auf der Hauptbühne sowie weiteren Deep Dives in Masterclasses und anderen Formaten sorgten für spannende Insights. Auch dieses Jahr kam beim abwechslungsreichen Programm das Networking keinesfalls zu kurz.

Das sind die Sieger der des Digital Commerce Award 2024:

Digital Commerce Champion 2024

QoQa Services AG

Kategorien-Sieger

Food & Gastronomy: Mahler & Co. AG

Category Leader: feey AG

Brands & Hersteller: feey AG

Omni-Channel: Coop Genossenschaft

Marktplätze & Plattformen: HOGALOG AG

Small Business: Appenzeller Gurt

B2B Usability & Content: Bühler AG

B2B Services & Prozess-Integration

AI Integration: Magazine zum Globus AG

Mobile Experience: QoQa Services AG

Sustainable Business Model: Mahler & Co. AG

Sustainability Feature: NIKIN AG

Commercial Feature: BRACK.CH AG

Customer Support: BRACK.CH AG

Startup: livom möbel ag

Generation Z: NIKIN AG

Hier geht’s zur vollständigen Gewinnerliste. (Digital Commerce Awards/mc/ps)