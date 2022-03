Quickline bietet neu Internetgeschwindigkeit bis 10 Gbit/s

Nidau – Ab 1. März surfen, streamen und arbeiten Quickline-Kundinnen und -Kunden mit einer Internetgeschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s. Im gleichen Zuge wertet Quickline ihre Internet-Abos bei gleichen Preisen auf und lanciert ein attraktives Angebot: Jedes Internet-Abo für 34 Franken pro Monat.

Quickline investiert laufend in lokale Netze und baut ihre Kapazitäten aus, um den künftigen technologischen Anforderungen gerecht zu werden. Ab 1. März können Quickline-Kundinnen und -Kunden mit einem Glasfasernetzanschluss in der Wohnung oder im Haus eine Internetgeschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s nutzen.

Das Kundenversprechen halten und ausbauen

Schon heute bietet Quickline in ihrem gesamten Verbundgebiet eine Internetgeschwindigkeit von bis zu 1 Gbit/s. Das Fachmagazin für Telekommunikation «connect» hat Quickline in den letzten zwei Jahren für das beste Internet in der Schweiz ausgezeichnet (Anschluss bis 1 Gbit/s). «Diese Auszeichnung honoriert die Leistungsfähigkeit unserer Kommunikationsnetze und unsere Arbeit. Es ist uns ein grosser Ansporn, unseren Kundinnen und Kunden weiterhin die besten Leistungen zu erbringen und die bereits sehr hohe Kundenzufriedenheit zu halten. Mit einer Internetgeschwindigkeit von neu bis zu 10 Gbit/s versorgen wir unsere Kundinnen und Kunden auch in ländlichen Gebieten mit superschnellem Internet», freut sich Frédéric Goetschmann, CEO Quickline.

Mehr Leistung zum gleichen Preis

Quickline hat aufgrund der grösseren Bandbreite die Internetgeschwindigkeit in ihren Abos bei unveränderten Preisen erhöht. Die kleinsten Abos, Quickline Start und Quickline Internet S, decken mit 50 bzw. 100 Mbit/s das Surfen oder Arbeiten eines kleinen Haushalts oder einer Familie auf wenigen Geräten ab. Das Quickline Internet M-Abo bietet neu eine Geschwindigkeit von bis zu 500 Mbit/s (vorher 300 Mbit/s). Damit ist die intensive Internetnutzung für Streaming oder Gaming auf mehreren Geräten gleichzeitig garantiert. Das leistungsstärkste Quickline Internet L-Abo mit bis zu 10 Gbit/s bietet unbegrenzte Möglichkeiten.

Aktuelle Promotion: Jedes Internet-Abo für 34 Franken pro Monat

Quickline begleitet diese Portfolio-Anpassungen mit einem attraktiven Angebot: Ein Jahr lang gibt es jedes Internet-Abo bis 10 Gbit/s für nur 34 Franken im Monat. Davon profitieren Neukunden und Quickline-Kundinnen und -Kunden ohne Quickline Start und/oder ohne Internet-Abo. Das WLAN-Modem ist kostenlos inbegriffen. (Quickline/mc/ps)