Quickline erfolgreich im Jahr 2024

Nidau – Quickline wächst weiter: Der Quickline-Verbund steigert seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr auf 248 Millionen Franken (+1.2%). Besonders stark wächst die Nachfrage nach Mobile-Abos (+14.5%), TV-Streaming (+8.3%) und Internet (+3.7%). Zudem wurde die hohe Kundenzufriedenheit erneut bestätigt.

«Seit bald drei Jahren können die Kundinnen und Kunden in der ganzen Schweiz unsere Produkte und Dienstleistungen geniessen – unabhängig von ihrem lokalen Netzbetreiber. Besonders schätzen sie unseren ausgezeichneten Kundendienst in Nidau und bei den regionalen Partnern. Als Schweizer Anbieterin tragen wir die hohe Qualität und die Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden in unserer DNA» sagt Egon Perathoner, CEO von Quickline.

Neue Kundinnen und Kunden gewinnen und bestehende wertschätzen

Die hohe Kundenzufriedenheit mit den Produkten, dem persönlichen Kundenservice sowie die attraktiven Promotionen spiegeln sich erfreulicherweise in den steigenden Kundenzahlen wider: Quickline gewinnt Kunden in den Bereichen Mobile (+14.5%), TV-Streaming (+8.3%), Internet (+3.7%) und im linearen TV (+0.3%). Bei der Festnetztelefonie (-4.6%) schrumpft die Nachfrage wie bei allen anderen Anbietern auch bei Quickline. Der Verbundumsatz steigt gegenüber dem Vorjahr von 245 auf 248 Millionen Franken (+1.2%).

Die bestehenden Kundinnen und Kunden profitieren in unterschiedlichem Ausmass von den attraktiven Promotionen. Das Kundentreueprogramm «Benefit» erfreut sich grosser Beliebtheit: Rund 70’000 der treuen Quickline-Kundinnen und -Kunden konnten 2024 von kostenlosen oder vergünstigten Freizeitangeboten wie Eishockey, Skifahren oder Handball im Sportbereich sowie Konzerte oder Museumsbesuche im Kulturbereich profitieren.

Auch der Quickline-Verbund wächst

Im Februar sind zwei neue Partner dem Quickline-Verbund beigetreten: EW Oftringen AG (EWO) und StWZ Energie AG. Seit Mai (EWO), bzw. Juni (StWZ) versorgen diese Partner ihre Kundinnen und Kunden mit den Quickline-Produkten. Das Versorgungsgebiet der bestehende Verbundpartner ist um drei weitere Gemeinden erweitert und ihre Kundinnen und Kunden in den Verbund migriert worden: Safenwil und Walterswil (ggs netz AG) sowie Aarburg (Yetnet Genossenschaftsverband).

TV-Erlebnis – das Aushängeschild von Quickline

Quickline TV – das Tor zur unbegrenzten Unterhaltung dank Streaming, Live-Sport, Apps und über 400 Radiosender – wird laufend für ein noch besseres TV-Erlebnis mit neuen Features weiterentwickelt. 2024 waren es vor allem die Integration der SRF Livesports-Streams und von Play Suisse sowie Verbesserungen in der User Experience (UX). In den Mobile TV-Apps wurde zum Beispiel Airplay/Chromecast integriert.

Als Titelsponsorin der höchsten Schweizer Handball-Liga der Männer fördert Quickline diese attraktive und beliebte Sportart. Durch die Kooperation mit RED+, der Streaming-Plattform von Ringier Sports, streamen seit September die Quickline TV-Kundinnen und -Kunden alle Spiele der Quickline Handball League live.

Im Dezember 2024 stellte SRF die Verbreitung des Radiosignals ihrer Sender über UKW-Antennen ab. Quickline reagierte rechtzeitig darauf und bietet die Radiosender der TV-Box auch auf den mobilen TV-Apps an. So können Kundinnen und Kunden ihre Lieblingssender direkt auf dem Smartphone oder Tablet abspielen oder über Bluetooth an eine Stereoanlage oder portable Lautsprecher übertragen.

Top-Leistung bestätigt

2024 zeichnet der Schweizer Branchenmonitor des Schweizer Instituts für Qualitätstests Quickline bereits zum vierten Mal in Folge als beste Internetanbieterin in der Kategorie «Kundenservice» aus. Unter den TV-Anbietern schafft es der Kundenservice in die TOP 3 und das Preis-Leistungs-Verhältnis erhält wieder eine herausragende Bewertung.

Quickline Energy mit grossem Wachstum

Bereits 15 Energieversorgungsunternehmen (EVU) nutzen die Smart Meter-Lösung von Quickline Energy. Die einfache Handhabung und Standardisierung der Lösung ermöglicht den EVU, ihren Rollout schnell durchzuführen. Mit der in der Schweiz einzigartigen Gerätwechsel-App sparen sie Zeit und Ressourcen. Quickline Energy deckt die neuen regulatorischen Vorgaben des Mantelerlasses ab, so dass lokale Energiegemeinschaften und virtuelle Zusammenschlüsse zum Energieverbrauch von den EVU zeitgerecht und einfach umgesetzt werden können.

Ausblick 2025

Das Wachstum steht für alle Quickline-Mitarbeitenden im Fokus. Weitere Optimierungen bei den Produkten sowie internen Prozessen folgen. «Ich bin stolz, seit dem 1. Januar 2025 Quickline mit einer neu aufgestellten Geschäftsleitung zu führen. Wir werden zusammen mit dem Verwaltungsrat die Unternehmensstrategie für die nächsten fünf Jahre definieren. Ich freue mich sehr, mit den Mitarbeitenden und Partnern im Quickline-Verbund die Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben – für unsere Kundinnen und Kunden, welchen wir Top-Qualität und den besten Kundenservice anbieten», sagt Egon Perathoner. (Quickline/mc/ps)