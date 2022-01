RBC Wealth Management setzt mit Unterstützung von Avaloq auf die Cloud

Zürich – Avaloq baut seine langjährige Technologiepartnerschaft mit RBC Wealth Management in Asien weiter aus. Dabei wird die Wealth-Management-Plattform mit innovativen Frontoffice-Lösungen modernisiert und ein cloudbasiertes SaaS-Modell eingeführt.

RBC Wealth Management ist eine Sparte der Royal Bank of Canada mit Niederlassungen in Hongkong, Singapur, Malaysia, Nordamerika sowie in Grossbritannien und auf den Kanalinseln. Avaloq unterstützt das wachsende Geschäft von RBC Wealth Management in Asien seit 2012 mit seiner Kernbankensoftware, die später durch Web- und Mobile-Produkte von Avaloq zu einer vollständig digitalisierten End-to-End-Lösung ergänzt wurde.

Die beiden Unternehmen haben nun vereinbart, die bestehende Wealth-Management-Plattform durch die Einführung eines SaaS-Modells (Software as a Service) in die Cloud zu verlegen. Die SaaS-Lösung von Avaloq wird die Agilität, Skalierbarkeit und Flexibilität des Asiengeschäfts von RBC Wealth Management durch die Nutzung von Cloud Computing deutlich steigern. Dieses Projekt wird mit der Unterstützung von Synpulse realisiert – einem wichtigen bestehenden Technologiepartner sowohl von RBC Wealth Management als auch von Avaloq.

Im Rahmen des Projekts wird die Vermögensverwaltungsplattform von RBC in Asien durch zwei neue Frontoffice-Lösungen modernisiert: RM Workplace und Investment Advisory. Diese innovativen Produkte sollen Kundenbetreuern und Anlageberatern helfen, ihren Kunden effiziente und in hohem Masse personalisierte Anlageberatung zu bieten. Dazu wird die hohe Datenintegrität der Kernbankensoftware von Avaloq mit modernsten digitalen Plattformen kombiniert. Zudem führt RBC Wealth Management auch für die Kunden ihrer Zweigstelle in Hongkong die Web- und Mobile-Lösungen von Avaloq ein.

Terence Chow, Head of RBC Wealth Management – Asia, sagte: «Wir bereiten den Weg für weiteres Wachstum in der Region, indem wir unsere Vermögensverwaltungsplattform in die Cloud verlagern. Die SaaS-Lösung von Avaloq wird uns die nötige Flexibilität und Skalierbarkeit geben, um unser Leistungsversprechen an den Markt einzuhalten. Durch die Abstimmung unseres traditionellen Angebots im Private Banking mit den neuen digitalen Plattformen von Avaloq werden wir das Erlebnis für unsere Kunden optimieren und unsere Berater bei der Erreichung der finanziellen Ziele der Kunden unterstützen können.»

Gery Dachlan, Managing Director für Südasien und Australien, sagte: «Wir freuen uns über den Beginn dieses neuen Kapitels unserer erfolgreichen Partnerschaft mit RBC Wealth Management. Unsere innovativen Produkte wie RM Workplace und Investment Advisory werden mit leistungsstarken Tools für personalisierte Anlageberatung in Echtzeit die Effizienz der Kundenbetreuer und Anlageberater deutlich steigern. Durch die Modernisierung der gesamten Plattform stärkt RBC Wealth Management Asia ihre digitalen Kompetenzen. Das wird sich auch positiv auf das Kundenerlebnis auswirken.»