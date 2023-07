Retarus erhält ISO-27001-Zertifikat

München – Die Kommunikations-Services des Münchner Enterprise-Cloud-Anbieters Retarus sind jetzt auch nach ISO 27001 (DIN EN ISO/IEC 27001:2017) zertifiziert. Kunden bekommen so ein weiteres Mal Brief und Siegel darauf, dass ihre Daten bei Retarus jederzeit in sicheren Händen sind.

Das neue ISO-27001-Zertifikat komplettiert zahlreiche allgemeine und branchenspezifische Zertifikate zum Thema IT Compliance, die Retarus bereits vorweisen konnte, darunter SOC1/SOC2, TISAX, PCI-DSS und ENS. ISO 27001 bescheinigt ein funktionierendes und kontinuierlich weiter verbessertes Managementsystem für Informationssicherheit (ISMS) und ergänzt dabei das verwandte SOC1/SOC2 Framework (ISAE 3402/ISAE 3000).

Der Geltungsbereich des ISO-27001-Zertifikats umfasst die Entwicklung und den Betrieb der Retarus-Services in München und das Rechenzentrum am gleichen Standort. Kunden erhalten das von KPMG Cert ausgestellte und zunächst für drei Jahre gültige Zertifikat sowie auf Anfrage das Statement of Applicability (SOA).

Florian Korhammer, Senior Vice President Delivery bei Retarus, betont: „Über die vergangenen Jahre haben wir den Reifegrad unseres ISMS kontinuierlich erhöht und mit der ISO-Zertifizierung einen weiteren wichtigen Meilenstein bei der Vervollständigung unseres Portfolios im Bereich der IT Compliance erreicht. Gerade der öffentliche Sektor in Europa setzt sehr stark auf ISO-zertifizierte Dienstleister.“

Philipp Deml, Head of IT Group Compliance von Retarus, ergänzt: „Um unseren integrierten Zertifizierungsansatz weiter auszubauen, werden wir künftig unser jährliches SOC1/SOC2 Audit mit dem ISO-Audit zusammenlegen. Gleichzeitig erwarten wir deutlich weniger Aufwand beim Thema Compliance auch in anspruchsvollsten Kundenprojekten.“ (Retarus/mc/ps)