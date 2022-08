Retarus Secure Email Platform im Omdia Report

München – Das IT-Analystenhaus Omdia stuft die Retarus Secure Email Platform im aktuellen Report „On the Radar“ als sichere und flexible Komplettlösung für Business E-Mail ein, die für heutige Marktanforderungen und Cyberbedrohungen bestens gewappnet ist. Die Cloud-Lösung von Retarus bietet laut Omdia ein umfassendes Set an Funktionen, die für Sicherheit und Compliance im ein- und ausgehenden E-Mail-Verkehr sorgen, und punktet insbesondere aufgrund ihrer modularen Bauweise.

Nachdem Retarus bereits mehrmals in Analysten-Reports von Gartner, Forrester Research, Radicati und KuppingerCole Top-Positionierungen erreicht hat, beschreiben nun auch die Analysten von Omdia die Retarus Secure Email Platform als Cloud-Lösung, die alle Anforderungen an eine zuverlässige E-Mail-Kommunikation aus einer Hand abdeckt. Der Omdia-Report „On the Radar“ nimmt Anbieter unter die Lupe, die das Potenzial haben, den Technologiemarkt aufgrund innovativer, bahnbrechender Entwicklungen oder Strategien wesentlich zu beeinflussen. Die Analysten beleuchten die Relevanz, Chancen und Risiken von E-Mail und zeigen, wie Unternehmen ihre geschäftliche E-Mail-Kommunikation mit den Enterprise Cloud Services für Security, Compliance, Failover und Delivery von Retarus absichern, optimieren und weiterentwickeln können.

E-Mail als Voraussetzung für funktionierende Geschäftsprozesse

Die geschäftliche E-Mail-Kommunikation ist zentraler Bestandteil zahlreicher Geschäftsprozesse. Gleichzeitig ist E-Mail das häufigste Einfallstor für Cyberangriffe und muss dementsprechend abgesichert werden. Folglich stellt die E-Mail-Kommunikation Unternehmen in Bezug auf Sicherheit, Datenschutz und Verfügbarkeit vor große Herausforderungen. Laut Omdia können Unternehmen den steigenden Bedarf an E-Mail-Sicherheit mit den umfassenden Retarus-Services für E-Mail Security, die unter anderem Features für Advanced Threat Protection und Post-Delivery Protection, E-Mail Continuity sowie Archivierung und Verschlüsselung bieten, problemlos aus einer Hand decken. Weitere Features sind Transactional Email, eine Hochleistungs-Engine für den Versand großer E-Mail-Volumina aus Applikationen, sowie Services für die vollständige Absicherung und Optimierung der E-Mail-Infrastruktur. Die Secure Email Platform erfüllt höchste Datenschutz-Standards und Compliance-Richtlinien. So werden beispielsweise alle Daten DSGVO-konform in selbst betriebenen, auditierbaren Rechenzentren verarbeitet. Dabei spielt es keine Rolle, ob Unternehmen nach einem Komplettanbieter suchen oder Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce oder SAP um einzelne E-Mail-Services ergänzen möchten. (Retarus/mc/hfu)

Der Report „On the Radar“ von Omdia steht hier zum kostenlosen Download bereit.