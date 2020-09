Retarus verstärkt Partner Business weltweit

München – Partner profitieren beim Vertrieb der Retarus Secure Email Platform von einer aussergewöhnlich hohen Flexibilität sowie der strikten Einhaltung strengster EU-Datenschutzregelungen.

Der Münchner Cloud-Dienstleister Retarus startet ein neues Partnerprogramm für seine Secure Email Platform. Partner profitieren in Zukunft von der hohen Flexibilität der Retarus Cloud-Dienste, die für Partner ausreichend Optionen für eigenständige Implementierung und Konfiguration bereitstellen und gleichzeitig strengste europäische Datenschutzrichtlinien erfüllen. Das neue zweisäulige Partnermodell richtet sich dabei sowohl an potenzielle Partner, die standardisierte E-Mail-Security-Pakete unkompliziert bereitstellen, als auch an solche, die für Kunden mit grossen, komplexen E-Mail-Infrastrukturen massgeschneiderte Lösungen auf Enterprise Level vertreiben.

Mit dem strategischen Ausbau des indirekten Vertriebsmodells reagiert Retarus auf die kontinuierlich steigende Nachfrage nach innovativen Cloud Services für E-Mail-Security, die spätestens seit dem jüngsten EuGH-Urteil zum Privacy Shield auch den strengsten europäischen Datenschutzrichtlinien standhalten müssen. Bisher wurden die Services der Secure Email Platform vorwiegend direkt vertrieben. Erst kürzlich hat Retarus seinen Markteintritt in Osteuropa bekannt gegeben, wo die Cloud-Plattform ausschliesslich über Partner vertrieben wird. Ab sofort setzt das Unternehmen nun auch an seinen anderen Standorten verstärkt auf Channel Partner und möchte insbesondere Systemintegratoren, Managed Security oder E-Mail Service Provider, Hoster, Outsourcer oder Value-added Reseller als Vertriebspartner gewinnen.

Retarus bietet attraktive Margen ohne umständliche Zertifizierung und legt grossen Wert darauf, dass seine E-Mail-Security-Produkte speziell für das Partnergeschäft geeignet sind und sich kundenspezifische Anpassungen ohne grossen Aufwand umsetzen lassen. Jüngstes Beispiel hierfür ist der kürzlich vorgestellte Service Predelivery Logic, bei dem Retarus-Partner ihr eigenes Know-how und Prozesswissen gezielt in Kundenprojekte einbringen können, indem sie beispielsweise eigene Regeln für die Verarbeitung und Verteilung von E-Mails aus Business-Applikationen kreieren.

Gemeinsame Kundenprojekte erfolgreich umsetzen

„Das Partnergeschäft wird künftig ein weiterer zentraler Bestandteil unserer internationalen Vertriebsstrategie im Bereich Secure Email Platform. Es hilft uns dabei, unsere Präsenz am weltweiten Markt für E-Mail Security aus der Cloud noch stärker auszubauen“, sagt Martin Hager, Geschäftsführer und Gründer von Retarus. „Wir entwickeln unsere Produkte zielgerichtet weiter, damit unsere Partner kundenspezifische Anpassungen so einfach wie möglich umsetzen können. Dadurch lassen sich auch komplexe Kundenprojekte erfolgreich gemeinsam realisieren. Die Retarus Secure Email Platform bietet dadurch einen klaren Mehrwert gegenüber starrer, unflexibler Security Services. Darüber hinaus macht das EuGH-Urteil zum ‚Privacy Shield‘ unsere Lösung nochmals attraktiver.“

Rundum-Schutz der E-Mail-Kommunikation

Die Retarus Secure Email Platform bietet Schutz vor Cyberangriffen, auch gegen Advanced Threats, frühzeitige Erkennung zunächst unbekannter Bedrohungen (patentierte Patient Zero Detection) mit automatisierten Reaktionsprozessen sowie umfassendes Monitoring, flexible und detaillierte SIEM Integration und lokalen kostenlosen Support. Die Cloud-Plattform erfüllt strengste Vorgaben zu EU-Datenschutz und Compliance und zeichnet sich durch attraktive Margen für Partner aus. Das Analystenhaus Forrester listet die Retarus Secure Email Platform im Report Now Tech: Enterprise Email Security Providers, Q3 2020 als einzige eigen- und vollständige Secure-Email-Gateway-Lösung aus Europa. Zur Plattform gehört auch Retarus Transactional Email, eine Hochleistungs-Engine für den Massenversand von E-Mails aus Applikationen.

Weitere Informationen zur Retarus Secure Email Platform sowie zum neuen Partnerprogramm von Retarus erhalten potenzielle Partner unter [email protected] sowie auf www.retarus.com/de/company/partner. (Retarus/mc/ps)