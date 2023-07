Reto Matter und John Lee verstärken Geschäftsleitung von localsearch

Zürich – Bei localsearch (Swisscom Directories AG) leitet neu Reto Matter als Chief Technology Officer die Abteilung Data & Technology. Zuletzt war der 52-Jährige über vier Jahre ebenfalls als CTO für Tamedia tätig. Ebenfalls neu Teil der Geschäftsleitung ist Chief Strategy und New Business Officer John Lee, der bereits mehrere Jahre für localsearch arbeitet.

Anfang Juni startete Reto Matter seine Tätigkeit bei localsearch als neuer Chief Technology Officer (CTO) und Abteilungsleiter Data & Technology. In dieser Funktion nimmt er Einsitz in der Geschäftsleitung. Matter studierte an der ETH Zürich Informatik und absolvierte zahlreiche Weiterbildungen an der John-Hopkins-Universität, in Stanford, in Berkeley und an der UCLA. Der 52-Jährige bringt aus seinen bisherigen beruflichen Stationen viel Erfahrung und Know-how mit. So arbeitete er seit Anfang 2019 als CTO bei Tamedia, zuvor war er über fünf Jahre als Data Science & Analytics Expert für Swiss Re tätig und betreute für die Firma ITStep als Consultant und Principal Engineer über acht Jahre viele verschiedene Projekte.

John Lee bringt langjährige Erfahrung in Geschäftsleitung ein

Mit dem Chief Strategy und New Business Officer John Lee hat localsearch zudem einen langjährigen Mitarbeiter in die Geschäftsleitung berufen. Der 51-Jährige, der bereits seit vier Jahren für das Unternehmen tätig ist, übernahm im Herbst 2022 zusätzlich zu seiner Aufgabe als Strategy Officer auch die Funktion als New Business Officer. Vor seiner Zeit bei localsearch hatte John Lee während rund 20 Jahren fundierte Erfahrungen als Partner bei Strategie- und M&A-Beratungsunternehmen gesammelt – unter anderem bei Zetra International AG und Ernst & Young AG. (localsearch/mc)