Cisco: Gordon Thomson neuer EMEA-Chef

Garching – Cisco, der weltweit tätige Netzwerk- und Sicherheitsanbieter, hat Gordon Thomson zum President von Cisco EMEA (Europe, Middle East and Africa) und SVP for EMEA Sales ernannt. Er startet in dieser Position am 28. Juli 2025 und wird an Oliver Tuszik, Executive Vice President of Global Sales und Chief Sales Officer, berichten.

Gordon Thomson ist seit 27 Jahren bei Cisco tätig, davon 22 Jahre in verschiedenen Positionen in der EMEA-Region. Zuletzt war er Senior Vice President, Service Provider, EMEA. Hier erhöhte er das Wachstum, indem er sich auf die Kundennachfrage nach Netzwerk- und Cloud-Lösungen der nächsten Generation konzentrierte. Unternehmen in der gesamten EMEA-Region entwickeln sich schnell weiter und wollen eine bessere Kontrolle über ihre Daten und ihre digitale Infrastruktur. Sie nutzen zunehmend KI, um ihre Produktivität zu steigern. Cisco bietet Lösungen, die ihren Werten und Anforderungen gerecht werden.

Durch seine umfangreiche Erfahrung, sein tiefes Wissen über Cisco-Lösungen und seine engen strategischen Beziehungen zu Kunden und Partnern in der gesamten EMEA-Region wird Gordon Thomson die digitale Transformation in der Region auf neuartige Weise vorantreiben. „Ich fühle mich sehr geehrt, die Rolle als EMEA President bei Cisco zu übernehmen“, sagt Gordon Thomson. „Fast drei Jahrzehnte habe ich in diesem unglaublichen Unternehmen verbracht und war noch nie so begeistert, eine neue Position zu übernehmen. Dies ist eine besondere Zeit für Cisco, und ich kann es kaum erwarten, das EMEA-Team dabei zu unterstützen, die digitale Zukunft der Region weiter zu gestalten.“

„Gordons Wissen über Cisco und unsere Kunden ist unvergleichlich“, ergänzt Oliver Tuszik. „Seine umfassende Erfahrung, wie unsere Lösungen für KI, Netzwerke und Cybersecurity genutzt werden können, um die digitale Transformation, Produktivität und Innovation in verschiedenen Branchen und Regionen voranzutreiben, ist ein unglaublicher Gewinn für das Unternehmen. Als inspirierende Führungspersönlichkeit hat er schon unzählige Teams zum Erfolg geführt. Ich freue mich darauf, dass er dies mit dem Cisco EMEA-Team wiederholen wird.“ (Cisco/mc/hfu)