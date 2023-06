Riddle: Zero Party Cookies statt Third Party Cookies – freiwillig abgegebene Daten sind besser

Saarbrücken – Die führende deutsche Plattform zur Erstellung von interaktivem Content wie z.B. Quizzes, Persönlichkeitstests, Umfragen etc., Riddle sieht die von Google zur zweiten Jahreshälfte 2024 angekündigte Abschaffung von Third Party Cookies im Chrome-Browser als richtigen und wichtigen Schritt an, um den Datenschutz der User weiter zu verbessern und Missbrauch vorzubeugen.

Gleichzeitig ist dem Anbieter vollständig DSGVO-konformen Contents sehr bewusst, dass Unternehmen ein vitales Interesse daran haben, Kunden und Benutzern angepasste und individualisierte Angebote unterbreiten zu können. Entsprechende Angebote basieren zwangsläufig auf Daten und Informationen der Zielgruppe – die aber auch freiwillig und in Übereinstimmung mit der europäischen Datenschutz-Grundverordnung erhoben und verarbeitet werden können.

Die Riddle Technologies AG stellt für diesen Zweck Werbetreibenden mit dem Riddle Quiz Maker ein ausgereiftes und leistungsfähiges Werkzeug zur Verfügung, Interessenten und Kunden Mehrwert zu bieten und zu ermutigen, ausgewählte Daten aktiv und bereitwillig zur Verfügung zu stellen.

Quizzes eignen sich für diesen Zweck viel besser als reine Marktforschungsumfragen, da sie unterhaltsam und informativ mit den Kunden interagieren und volle Transparenz gewährleisten. Die Einwilligung kann in den Ablauf des Quiz flexibel eingebaut werden und basiert auf dem bewährten und vollständig DSGVO-konformen Double Opt-in-Verfahren.

Boris Pfeiffer, CEO & Founder von Riddle, sagt: «Die Initiative von Google als Suchmaschinen- und Browser-Marktführer ist ein unmissverständliches Signal an alle Werbetreibenden, ihre Marketing-Aktivitäten an den Bedürfnissen und Wünschen der User auszurichten. Wenn Kunden ihre Daten aktiv und bereitwillig zur Verfügung stellen, geschieht dies aus ihrem eigenen Interesse heraus und ermöglicht Unternehmen den Zugang zu wesentlich valideren und aussagekräftigeren Informationen, die zudem auch noch völlig legal genutzt werden können. Wir erfahren tagtäglich in unserer Arbeit: Nur freiwillig preisgegebene Daten sind gute und wertvolle Daten. (Riddle/mc/ps)

Über Riddle

Die in Deutschland gehostete Content-Plattform Riddle ist Datenschutz-Marktführer im Segment der Content-basierten Lead-Generierung. Mit dem Riddle Quiz Maker lassen sich Quizzes, Umfragen und Persönlichkeitstests mit überzeugenden Response-Werten erstellen sowie transparent und vollständig DSGVO-konform aussagekräftige und wertvolle Kundeninformationen einholen. Die Online-Plattform stellt sowohl günstige Self-Service-Tools als auch Full-Service-Pläne mit Komplettbetreuung inkl. Content-Erstellung an.