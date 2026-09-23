R&S®LANCOM OW-702: Highspeed Wi-Fi 7 für raue Umgebungen

Aachen – Der deutsche Netzwerkinfrastruktur- und Security-Ausrüster, Rohde & Schwarz Networks and Cybersecurity, erweitert sein WLAN-Portfolio um einen neuen Wi-Fi 7 Outdoor Access Point. Der R&S®LANCOM OW-702 eignet sich ideal für stabiles und professionelles Multi-Gigabit-WLAN auf Freiflächen mit geringer bis mittlerer Nutzerdichte. Auch Parkplätze, Kühlhäuser, Produktions- oder Lagerhallen lassen sich auf Basis des robusten Outdoor-Modells mit IP67-Schutzklasse lückenlos ausleuchten. Gemanagt wird der R&S®LANCOM OW-702 wahlweise hochautomatisiert über die R&S®LANCOM Management Cloud oder eine intuitive Weboberfläche. Auch ein WLAN-Controller-basierter Betrieb ist möglich.

Durch Unterstützung des Wi-Fi 7-Standards bietet der R&S®LANCOM OW-702 zusätzliche Kapazitätssteigerungen und minimiert Interferenzen in überfüllten Funkumgebungen. Aggregierte Datenraten von bis zu 3,6 GBit/s machen den Access Point zum idealen Partner für Umgebungen mit hohem Datendurchsatz. Die mitgelieferten Rundstrahl-Antennen ermöglichen eine weitläufige Ausleuchtung, während optionale Sektor-Antennen die gezielte Abdeckung bestimmter Bereiche erlauben. Der Lieferumfang umfasst zudem Zubehör für eine Wand- bzw. Mastmontage.

Schutzgehäuse für extreme Bedingungen

Den zuverlässigen Einsatz unter extremen Bedingungen stellen das staubdichte und gegen Strahlwasser resistente IP67-Schutzgehäuse und ein erweiterter Temperaturbereich von -30°C bis +65°C sicher. Die Stromversorgung erfolgt über PoE (802.3at), was eine einfache Installation auch an schwer zugänglichen Standorten ermöglicht.

Integrierte Bluetooth Low Energy-Technologie

Das im R&S®LANCOM OW-702 integrierte Bluetooth Low Energy-Funkmodul (BLE 5.4) bildet die Grundlage für moderne BLE-Beaconing-basierte Anwendungen, wie beispielsweise Asset Tracking, Indoor-Navigation oder die Besucherzählung im Aussenbereich.

Built-in Security

Für höchste WLAN-Sicherheit sorgen umfangreiche Security-Features wie WPA3-Personal und WPA3-Enterprise sowie die einfache, benutzerfreundliche Anbindung neuer Clients per QR-Code.

Als Träger des Vertrauenszeichens „IT Security made in Germany“ legt Rohde & Schwarz Networks and Cybersecurity grössten Wert auf die Sicherheit und Compliance seiner Lösungen. R&S®LANCOM Switches, Access Points, Router, Firewalls und die ISO 27001-zertifizierte R&S®LANCOM Management Cloud ermöglichen auch in sensiblen Umgebungen einen rechtsicheren, NIS2- sowie datenschutzkonformen Betrieb.

Flexibles Management und Cloud-readiness

Der R&S®LANCOM OW-702 kann autark betrieben oder aus der Cloud gemanagt werden. Beim Stand-alone-Betrieb sorgt eine intuitive Weboberfläche (WEBconfig) für optimale Übersicht: Moderne Dashboards zeigen den aktuellen WLAN-Status und erleichtern die Einrichtung einzelner Netzwerke (ssIDs) und Netzwerkschlüssel. Beim Betrieb über die R&S®LANCOM Management Cloud (R&S®LMC) erfolgt die Konfiguration vollautomatisch und ohne manuelles Eingreifen (Zero-Touch Deployment) mittels Software-defined Networking (SDN). Auch ein Betrieb über WLAN-Controller oder einen virtuellen Controller in einem R&S®LANCOM vRouter ist möglich.

Perfektes WLAN auf Knopfdruck

Die Automationslösung R&S®LANCOM Active Radio Control™ 2.0 scannt, analysiert und optimiert das WLAN auch an Standorten mit datenintensiven Applikationen, hohen Nutzerdichten oder störenden Fremdnetzen. Selbst unter komplexen Bedingungen wird so eine ganzheitliche, selbstlernende Optimierung der WLAN-Installation mit verbesserter Kanalverteilung, Kanalbreitennutzung und Sendeleistung erreicht. Access Points, die über die R&S®LANCOM Management Cloud verwaltet werden, können ausserdem entsprechend ihrer Nutzung priorisiert werden. Auf Grundlage des realen Nutzungsverhaltens wird die Kapazität genau dort bereitgestellt, wo sie benötigt wird. So sparen sich IT-Administratoren manuelle Arbeitsaufwände und optimieren die WLAN-Installation in kurzer Zeit.

Zukunftssicherheit durch Update-Garantie

Für höchsten Investitionsschutz bietet Rohde & Schwarz Networks and Cybersecurity kostenlose Sicherheits- und Feature-Updates bis zwei Jahre nach Verkaufsende des Produkts (EOS). Bei einer optionalen Gewährleistungsverlängerung werden Feature-Updates sogar bis fünf Jahre nach EOS garantiert. Die Versorgung mit kritischen Security Fixes und Support geht in vielen Fällen weit darüber hinaus.

Der R&S®LANCOM OW-702 wird für UVP 879 Euro netto mit drei Jahren Garantie (optional fünf Jahre) angeboten. Der zum Betrieb ohne PoE-Switch nötige Injector zur Stromversorgung, R&S®LANCOM PoE++ Injector, ist zum UVP von 115 Euro netto erhältlich. Wetterfeste Ethernet-Kabel zur Einbindung des R&S®LANCOM OW-702 in das Netzwerk sind ab 51 Euro netto (UVP) verfügbar.

Weitere Informationen zum neuen Access Point finden sich hier.

Über Rohde & Schwarz Networks and Cybersecurity

Die Rohde & Schwarz Networks and Cybersecurity GmbH ist führender europäischer Hersteller von Netzwerk- und Security-Lösungen für Wirtschaft und Verwaltung sowie hoheitliche und privatwirtschaftliche Kunden mit besonderen Sicherheits- und Zulassungsanforderungen. Das Unternehmen ist im Sommer 2026 aus der Fusion der beiden Rohde & Schwarz Tochterunternehmen LANCOM Systems und Rohde & Schwarz Cybersecurity hervorgegangen.



Das Portfolio umfasst Hardware (WAN, LAN, WLAN, Firewalls), virtuelle Netzwerkkomponenten und Cloud-basiertes Software-defined Networking (SDN) sowie Lösungen für Remote und Mobile Access. Ausserdem Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverschlüsselung und Zero-Trust-basierte Endpoint-Sicherheit. Viele Produkte sind vom BSI für die Absicherung VS-NfD-eingestufter Daten zugelassen.



Besonderes Augenmerk gilt der Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit. Das Unternehmen ist Träger des vom Bundeswirtschaftsministerium initiierten Vertrauenszeichens „IT-Security Made in Germany». Die Netzwerk- und Cybersicherheitslösungen von Rohde & Schwarz Networks and Cybersecurity unterstützen Anwender auf dem Weg in eine sichere digitalisierte Welt und leisten einen wesentlichen Beitrag zur digitalen Souveränität.

Über Rohde & Schwarz

Rohde & Schwarz steht in seinen drei Divisionen Test & Measurement, Technology Systems und Networks & Cybersecurity für eine sichere und vernetzte Welt. Seit über 90 Jahren verschiebt der global agierende Technologiekonzern bei der Entwicklung von Spitzentechnologie die Grenzen des technisch Machbaren. Seine führenden Produkte und Lösungen befähigen Kunden aus Wirtschaft, Behörden und hoheitlichem Umfeld zur Gestaltung ihrer technologischen und digitalen Souveränität. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in München handelt unabhängig, langfristig und nachhaltig. Im Geschäftsjahr 2024/2025 (Juli bis Juni) erwirtschaftete Rohde & Schwarz einen Umsatz von 3,16 Milliarden Euro. Zum 30. Juni 2025 betrug die weltweite Zahl der Mitarbeitenden mehr als 15’000.