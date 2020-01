Durchgehend Gratis-WLAN bei der Gornergrat Bahn

Zermatt – Den Reisenden der Gornergrat Bahn (GGB) und des von der Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn) betriebenen Shuttlezuges Täsch–Zermatt steht seit Anfang Dezember bei ihrer Fahrt von Täsch bis zum Gornergrat ein durchgehender kostenfreier WLAN-Zugang zur Verfügung.

Die WLAN-Abdeckung beginnt im Matterhorn Terminal in Täsch, setzt sich über die Shuttle-Züge und die Bahnhöfe der MGBahn und der GGB in Zermatt fort, geht in den Zügen der GGB ohne Unterbrechung weiter und besteht auch auf dem Gornergrat auf 3089 Metern über Meer.

«Mit dem durchgehenden kostenfreien WLAN bieten wir unseren Gästen auf der ganzen Fahrt von Täsch bis auf den Gornergrat einen echten Mehrwert. Insbesondere die ausländischen Gäste haben so die Möglichkeit, ihre per Foto und Video festgehaltenen Eindrücke im Internet und über soziale Medien zu sichern und zu teilen», so Marco Tacchella, Leiter Marketing und Vertrieb der MGBahn und GGB. Zudem erhalten die Reisenden – wenn sie möchten – wertvolle Tipps und Informationen rund um ihren Ausflug nach Zermatt und auf den Gornergrat oder können sich für den Newsletter anmelden, um stets über aktuelle Neuigkeiten rund um den Topausflugsberg vis-a-vis mit dem Matterhorn informiert zu bleiben. Auch Meldungen zur aktuellen Verkehrslage können online abgerufen werden.

Über 1000 Nutzer täglich

Für die Registrierung geben die Gäste ihre Mobiltelefonnummer ein und authentifizieren sich anschliessend mittels eines SMS-Codes. Danach sind die Gäste direkt im WLAN und können alle digitalen Services nutzen. Die kostenlose WLAN-Lösung wurde in Zusammenarbeit mit WLAN-Partnern und Sunrise umgesetzt. In den ersten Wochen seit der Einführung haben das Angebot täglich über 1000 Gäste in Anspruch genommen. (mc/pg)

Gornergrat Bahn