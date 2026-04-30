Salesforce Agentforce Operations: KI-Agenten für die Prozessautomatisierung

San Francisco – Aufbauend auf den Ankündigungen der TDX letzte Woche rund um Headless 360, stellt Salesforce im Rahmen der Agentforce World Tour in New York mit Agentforce Operations ein neues Modell für die Workflow-Automatisierung im Backoffice vor.

Anders als bei anderen Plattformen und Tools orchestrieren KI-Agenten in Agentforce Operations die Aufgaben nicht nur, sondern führen sie von Anfang bis Ende vollständig aus. Dabei passen sie sich an Veränderungen im Prozessgeschehen an und binden Menschen nur bei Bedarf ein. So werden Prozesse schneller und erfordern weniger manuelle Eingriffe. Jede Aktion ist dabei detailliert nachverfolgbar und unterliegt klaren Governance-Regeln.

Agentforce Operations übersetzt Prozesse in klar definierte Aufgaben und lässt sie von spezialisierten Agenten bearbeiten. Dazu gehören beispielsweise Datenprüfung, Compliance-Freigaben oder Genehmigungen. Dadurch können Durchlaufzeiten um 50 bis 70 Prozent sinken, manuelle Dateneingaben um 80 Prozent reduziert und Transparenz sowie die Qualität deutlich verbessert werden.

Lesen Sie hier die ausführliche Pressemitteilung, inklusive konkreter Beispiele für Branchen wie die Fertigungsindustrie oder Finanzdienstleistungsbranche. (Salesforce/mc/ps)