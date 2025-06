Salesforce bringt Agentforce für Net Zero Cloud auf den Markt

Zürich – Salesforce hat Agentforce für Net Zero Cloud vorgestellt. Vorkonfigurierte Agenten-Topics sorgen für eine schnellere Berichterstattung, senken die Kosten und steigern die Effizienz von Nachhaltigkeitsteams durch die Entlastung von manuellen Recherchen. Die Digital-Labor-Plattform Agentforce basiert auf dem Salesforce Trust Layer und ermöglicht, dass KI-Agenten und Mitarbeiter:innen Hand in Hand arbeiten, um zeitintensive Aufgaben zu beschleunigen.

Anstatt Tabellen nach Daten zu durchforsten genügen natürlichsprachliche Aufforderungen und Fragen wie «Zeige mir den Energieverbrauch für unsere Bürogebäude im vergangenen Jahr», um Sekunden später eine vollständige Übersicht zu erhalten. Damit lassen sich die Berichtserstellung beschleunigen, Datenlücken identifizieren und fundierte Handlungsoptionen zur Emissionsreduzierung ableiten. Nachhaltigkeitsteams erhalten so den Freiraum, sich auf strategische Aufgaben wie Ressourcenoptimierung zu konzentrieren.

Die Net Zero Cloud, nun in die Data Cloud integriert, bietet eine einheitliche Plattform, die auf umfangreiche und detaillierte Nachhaltigkeits-, Energieverbrauchs- und Lieferantendaten zugreifen kann. Dadurch entsteht eine 360-Grad-Sicht auf Emissionen, zum Beispiel durch die Verknüpfung von Daten von Smart-Metern, aus Reiseabrechnungen und Scope 3-Emissionen auf Basis von Lieferantenrechnungen.

Die Funktionen von Agentforce für Net Zero Cloud im Überblick:

Echtzeit-Einblicke: Schnelle, fundierte, automatisierte Analysen zu CO₂-Fussabdruck, Energieverbrauch und Lieferantendaten.

Schnelle, fundierte, automatisierte Analysen zu CO₂-Fussabdruck, Energieverbrauch und Lieferantendaten. Automatisierte Berichte: Revisionssichere Reportings gemäss gängiger Standards wie CSRD, SASB und CDP.

Revisionssichere Reportings gemäss gängiger Standards wie CSRD, SASB und CDP. Content Library: Eine zentralisierte, vertrauenswürdige Datenquelle für alle relevanten Inhalte ersetzt dezentrale Dokumentenmanagement-Systeme und reduziert Fehler und Inkonsistenzen.

Eine zentralisierte, vertrauenswürdige Datenquelle für alle relevanten Inhalte ersetzt dezentrale Dokumentenmanagement-Systeme und reduziert Fehler und Inkonsistenzen. Individuell anpassbare Agenten: Unternehmen können mit dem Agent Builder eigene, massgeschneiderte KI-Agenten im No-Code-Prinzip erstellen, beispielsweise für die Überwachung des Wasserverbrauchs oder die Ermittlung idealer Zeitpunkte für den Einkauf von Energieträgern.

Agentforce: Nachhaltigkeit by Design

Mit Agentforce müssen Unternehmen keine eigenen Modelle trainieren oder anpassen. Salesforce entwickelt kompakte und effiziente KI-Modelle, die deutlich weniger Ressourcen verbrauchen als verbreitete LLMs. Salesforce investiert zudem aktiv in die Energiewende, setzt sich für entsprechende politische Rahmenbedingungen ein und engagiert sich in wichtigen Allianzen, um gemeinsam mit Partnern eine verantwortungsvolle und nachhaltige KI-Entwicklung voranzutreiben.

Verfügbarkeit:

Agentforce für Net Zero Cloud, Agent Builder für Net Zero Cloud und die Data Cloud Integration mit Net Zero Cloud sind ab sofort verfügbar. (Salesforce/mc/ps)