Schweizer Hotellerie im März mit deutlich weniger Übernachtungen

Neuenburg – Die Schweizer Hotellerie hat im März 2026 einen herben Dämpfer erhalten. Nach weiterem Wachstum in den ersten beiden Monaten des Jahres zählte die Branche im März erstmals seit November 2025 wieder weniger Übernachtungen in einem Monat. Dabei dürfte nicht zuletzt der Krieg im Nahen Osten das Geschäft belastet haben.

Die Zahl der Logiernächte sank im März gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich um 5,6 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag anhand einer zweiten Schätzung mitteilte. Das Minus ist damit etwas geringer als noch bei der ersten Schätzung der Vorwoche.

Bei den ausländischen Gästen lag das Minus bei 5,1 Prozent. Bei den Schweizerinnen und Schweizern waren es 6,1 Prozent weniger Übernachtungen.

Rückgang nach starkem Jahresauftakt

In den ersten zwei Monaten des Jahres hatte die hiesige Hotellerie mit 6,7 Millionen Logiernächten noch 2,8 Prozent mehr Übernachtungen als im Vorjahreszeitraum verzeichnet. Sie hatte damit nahtlos an den Rekord von 2025 mit 43,7 Millionen angeschlossen.

Die definitiven und absoluten Zahlen zu den Übernachtungen im März folgen am 7. Mai. (awp/mc/pg)