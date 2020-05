Salesforce ernennt Beirat, um Wachstum in der EMEA-Region weiter voranzutreiben

Zürich – Salesforce, ein weltweiter Anbieter von CRM-Lösungen, hat heute die Ernennung eines Beirats aus hochrangigen internationalen Managern bekanntgegeben. Das Gremium wird die weitere Expansionsstrategie von Salesforce in der Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika), strategisch begleiten und unterstützen. In der EMEA-Region ist Salesforce im vergangenen Jahr am schnellsten gewachsen.

Der neue Beirat, der vierteljährlich tagen wird, wird von Alex Dayon als Vorsitzendem geleitet. Dayon ist Chief Strategy Officer von Salesforce. Die Mitglieder des Beirats leiteten zuvor grosse Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter Konsumgüter, Versicherungen, Automobil, Mode und Technologie, und sind derzeit auch als unabhängige Direktoren in Vorständen verschiedener Unternehmen und Branchen tätig.

«Dass wir auf das Fachwissen eines Beirats dieses Kalibers zurückgreifen können, ist gerade heute essenziell, wo wir durch beispiellose Herausforderungen steuern, die unsere Welt gerade umgestalten», sagt Gavin Patterson, Präsident und CEO von Salesforce International. «Der Beirat wird bedeutende Perspektiven beisteuern, damit wir gemeinsam mit unseren Kunden in der gesamten EMEA-Region zusammenarbeiten, um uns von der COVID-19-Pandemie zu erholen und ihre Unternehmen sich auf die neue Normalität vorbereiten können.»

Folgende Mitglieder des Beirats wurden heute benannt:

Stefan Heidenreich (stellvertretender Vorsitzender), ehemaliger CEO, Beiersdorf AG

Jayne-Anne Gadhia, ehemalige CEO, Virgin Money; Gründerin und Vorstandsvorsitzende von Snoop

Ana García Fau, Vorstand bei Finerge SA und ehemalige CEO Yell Publicidad

Harald Krüger, ehemaliger Vorstandsvorsitzender und CEO, BMW AG

Peter Löscher, ehemaliger CEO, Siemens AG

Guillaume Pepy, ehemaliger Vorstandsvorsitzender und CEO der SNCF Group

Francesco Trapani, ehemaliger CEO, Bulgari

Véronique Weill, General Manager, Publicis Groupe SA

Alexander Wynaendts, ehemaliger CEO und Vorstandsvorsitzender, Aegon N.V.

Die konstituierende Sitzung des Beirats wird Anfang Juni 2020 stattfinden. (Salesforce/mc/ps)