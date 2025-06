Salesforce kündigt Marketing Cloud Next an: erste durchgängige Lösung mit agentischer KI

Zürich – Salesforce kündigt mit der Marketing Cloud Next eine grundlegende Weiterentwicklung seiner bewährten Marketinglösung an. Ihr Herzstück bilden autonome KI-Agenten, die entlang des gesamten Marketing-Funnels wie vollwertige Teammitglieder agieren. Mit der agentenbasierten Automatisierung von Aufgaben wie dem Aufbau von Kampagnen, Performance-Optimierung und 1:1-Personalisierung steigt zudem die Effizienz komplexer Vorgänge im Marketing. «Do-not-reply»-Nachrichten gehören nun der Vergangenheit an, an ihre Stelle tritt die Möglichkeit der bidirektionalen Konversation über jeden beliebigen Kanal. Marketing Cloud Kund:innen können die neuen Funktionen bereits ab Juli auf Wunsch einfach über Marketing Cloud+ SKUs freischalten.

Im Gegensatz zu anderen Marketing-Plattformen, die lediglich einige KI-Funktionen integrieren, kommt die Marketing Cloud Next mit autonom handelnden KI-Agenten. Während KI-Agenten anderer Plattformen für jeden Schritt eine dedizierte Anweisung und engmaschige Kontrollen erfordern, führen Agentforce Agenten selbst mehrstufige Aufgaben selbstständig aus, wie beispielsweise: «Kreiere eine Kampagne, um die Bekanntheit unserer neuen Produktlinie bei umsatzstarken Kund:innen zu steigern.» Sie erstellen dann die Inhalte, stellen die Zielgruppe zusammen, personalisieren Nachrichten, optimieren die Leistung und verwalten die Abstimmung zwischen Teammitgliedern und Kanälen. Dadurch haben die Mitarbeiter:innen mehr Zeit, sich auf Strategie, Kreativität und den Aufbau dauerhafter Kundenbeziehungen zu konzentrieren. Die Marketing Cloud Next baut auf der Salesforce Plattform auf, daher können die KI-Agenten über den Marketingbereich hinaus – von Vertrieb über Kundenservice bis hin zu Verkaufskanälen – die gesamte Customer Journey individuell personalisiert orchestrieren.

Die neuen Funktionen im Überblick:

Agentforce Campaign Creation: Die Durchführung von Kampagnen auf traditionelle Weise kann Wochen oder sogar Monate dauern. Jetzt können Kampagnen in wenigen Stunden entwickelt und gestartet werden. Agentforce unterstützt sowohl dabei, das Kampagnenbriefing zu erstellen, als auch bei der Auswahl der Zielgruppe, dem Entwurf von E-Mail- und SMS-Inhalten und der Gestaltung der Customer Journey in Flow. Dabei lassen sich direkt aus der Marketing Cloud Next heraus auch unstrukturierte Daten in der Data Cloud aktivieren und Inhalte aus Quellen wie Google Drive, SharePoint, Zendesk, Blogs und Dokumenten nutzen. Dies verbessert die Personalisierung und die Übersicht über Kampagnen.

Agentforce Personalization Decisioning und Agentforce Web Curation: «Do-not-reply»-Nachrichten ersticken die Kommunikation mit Kund:innen im Keim. Die Marketing Cloud Next wandelt diese in permanent aktive agentenbasierte Interaktionen über jeden Kanal um. Agentforce kümmert sich um Antworten, liefert geeignete Informationen im richtigen Moment und übergibt bei Bedarf an Vertriebs- oder Servicemitarbeiter:innen. Auf Basis von Echtzeitsignalen wie Kundenverhalten, Vorlieben und Kaufabsichten empfiehlt sie massgeschneiderte Inhalte und Produktangebote über E-Mail, Mobilgeräte und das Web. Ausserdem passt sie kontext- und verhaltensbasiert Web-Layouts, Nachrichten und Empfehlungen individuell für jede:n Besucher:in an.

Agentforce Lead Generation & Management: Allzu oft kann der Vertrieb Leads nicht schnell genug weiterverfolgen. KI-Agenten fügen Leads selbstständig zu Nurturing-Programmen hinzu, rufen Scoring-Werte ab und empfehlen geeignete Inhalte. Sie betreuen Leads selbstständig mit personalisierten Anschreiben, halten den Austausch am Leben und organisieren Termine, auf Wunsch in mehreren Sprachen. Integrierte Schutzmechanismen und punktuelle menschliche Überprüfung helfen dabei, die Qualität und Markenkonformität zu gewährleisten.

Agentforce Paid Media Optimization und Segment Intelligence: Die Leistung einer Kampagne erst nach deren Abschluss zu sehen, verhindert rechtzeitige Anpassungen und einen optimalen ROI. KI-Agenten überwachen Kampagnen in Echtzeit, pausieren bei Bedarf schlecht performende Anzeigen und empfehlen auf Basis der hinterlegten Business-Ziele Optimierungen beim Targeting, der Zielgruppe und der Budgetierung. Ausserdem können Marketingabteilungen durch die erweiterte Zusammenarbeit von Salesforce mit LinkedIn direkt in der Marketing Cloud Next und Data Cloud Konversionsereignisse verfolgen, Kunden- und Unternehmenslisten für Ad-Targeting synchronisieren und LinkedIns Zielgruppenanalysen einsehen. (Salesforce/mc/ps)

