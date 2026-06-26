Salesforce stellt Agentforce Commerce vor: Mit KI-Agenten werden Händler jetzt zum Agentic Enterprise

Zürich – Mit Agentforce Commerce bringt Salesforce eine runderneuerte Lösung auf den Markt: Das direkt einsatzbereite Portfolio KI-gestützter Agenten agiert vollständig im Kontext eigener Kundendaten und Geschäftsprozesse. So begleitet der Shopper Agent Kund:innen von der Produktsuche über den Checkout bis in den Service, während der Buyer Agent B2B-Einkäufer direkt über Kanäle wie WhatsApp und SMS unterstützt. Für das Backoffice erleichtert der Merchant Agent Aufgaben wie Katalogpflege, Produktsortierung und die Reaktion auf Trends – alles in natürlicher Sprache. Dabei sind die Agentforce Agenten nativ mit Katalogen, Beständen und Bestellungen verbunden.

Die Neuerungen im Überblick:

KI-gestützte Produktsuche und Customer Experience

Shopper Agent für die Storefront: Der Salesforce Shopper Agent bringt KI-gestützte Beratung, Produktsuche, Checkout-Unterstützung und Service direkt in die digitale Storefront.

Agentic Commerce Search: Agentic Commerce Search verbessert die KI-native Produktsuche, indem Suchintentionen kontextbezogen erkannt und in relevante Produktempfehlungen übersetzt werden.

Integration mit ChatGPT, Gemini und Google AI Mode: Salesforce verbindet Produktkataloge mit ChatGPT, Google Search inklusive AI Mode und der Gemini-App, damit Produkte direkt in KI-gestützten Such- und Assistenzumgebungen auffindbar und dort direkt zu kaufen sind.

Storefront-Entwicklung und Commerce-Infrastruktur

Storefront Next: Storefront Next beschleunigt die Erstellung neuer E-Commerce-Storefronts mit KI-gestützten Entwickler-Tools, vorgefertigten Skills und einem integrierten App-Framework.

Einheitlicher Katalog und kanalübergreifende Bestellungen: Salesforce verbindet Storefront, Point of Sale und Order Management über einen gemeinsamen Katalog und eine einheitliche Bestelllogik.

B2B-Commerce und digitale Beschaffung

B2B Buyer Agent: Der B2B Buyer Agent vereinfacht digitale Beschaffungsprozesse, indem Bestellungen und Freigabeprozesse direkt über WhatsApp und SMS möglich werden.

Headless B2B Commerce: B2B-Commerce kann nun nativ headless laufen, mit einem gemeinsamen Backend für Kataloge, Preise, Kundenkonten und dem Buyer Agent, über verschiedene Frontends hinweg.

B2B Search: B2B Search verbessert die Produktsuche für professionelle und technische Einkäufer:innen mit einer präzisen, anpassbaren Suche für komplexe Beschaffungsanforderungen.

Merchandising, Fulfillment und operative Prozesse

Merchant Agent: Der Merchant Agent unterstützt Merchandising- und Backoffice-Teams in natürlicher Sprache bei Katalogmanagement, Produktsortierung und Regelsteuerung.

Agentic Order Management: Agentic Order Management optimiert KI-gestützt und datenbasiert Fulfillment, Routing und Bestandssteuerung.

Visual Merchandising Workspace: Der Visual Merchandising Workspace bündelt Conversion-Daten, Bestandsdaten und Merchandising-Signale in einer zentralen Oberfläche für schnellere Sortimentsentscheidungen.

Point of Sale und stationärer Handel

Modern Point of Sale: Modern POS modernisiert den stationären Handel mit Unterstützung für bestehende Hardware, schnelleren Rollouts und tokenisierten Zahlungsprozessen auf iOS, Android und Windows.

Die Plattform für das agentische Shopping-Zeitalter

Der agentische Handel verändert Customer Journeys und operative Prozesse gleichermassen: Die Produktsuche beginnt immer häufiger in KI-Assistenten wie ChatGPT oder Gemini. Zudem beeinflussen KI-gestützte Interaktionen bereits einen relevanten Anteil am weltweiten Onlinehandel: Bereits im vergangenen Weihnachtsgeschäft betrug dieser Anteil 20 Prozent am weltweiten Online-Umsatz, mit einem Volumen von 262 Milliarden US-Dollar. Künftig wird KI den Einkauf zunehmend selbst ausführen, sodass die Kontrolle über Service, Loyalität und Folgekäufe weiter an Bedeutung gewinnt.

Damit Agenten nicht nur kommunizieren, sondern auch verlässlich handeln können, brauchen sie Zugriff auf Geschäftslogik, Bestands-, Auftrags- und Kundendaten. Genau hier setzt Salesforce mit Agentforce Commerce als durchgängige Plattform an und verbindet B2C-, B2B-, Point-of-Sale- und Order-Management-Abläufe auf einer gemeinsamen Datengrundlage. Unternehmen verbessern damit die Einkaufserlebnisse ihrer Kund:innen und steuern gleichzeitig Vertrieb, Merchandising, Entwicklung und Operations effizienter.

Das Partner-Ökosystem für Agentforce Commerce umfasst Systemintegratoren, Technologiepartner und Beratungsunternehmen, die Unternehmen bei der Plattformerweiterung, schnellen Implementierung und mit fundierter Expertise unterstützen. Dazu gehören im ersten Schritt Accenture, Acxiom, Adyen, Astound Digital, Capgemini, Deloitte Digital, Forter, Google, Merkle, OSF Digital, Perfaware, Publicis Sapient, Saltbox Management, Slalom, Studio Science und Trifecta Technologies. (Salesforce/mc)