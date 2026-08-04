Kühne+Nagel nutzt KI-Agenten zur Verwaltung von Lagerhäusern

Schindellegi SZ – Das Logistikunternehmen Kühne+Nagel entwickelt sein Lagerverwaltungssystem KN SwiftLOG zu einer cloud-basierten Plattform mit Künstliche Intelligenz-Agenten weiter. Die Lösung soll schrittweise an mehr als 1000 Standorten in nahezu 100 Ländern eingeführt werden.

Kühne+Nagel entwickelt KN SwiftLOG, sein System für Lagerverwaltung, als cloud-native Lagerverwaltung weiter, die auf der Warehouse Management Solution der amerikanischen Blue Yonder basiert. Die Plattform wird so laut einer Mitteilung um Künstliche Intelligenz (KI)-Agenten erweitert, die Lagerabläufe mithilfe datenbasierter Erkenntnisse und intelligenter Automatisierung optimieren.

Ziel ist es, Lagerprozesse effizienter zu gestalten, die Ressourcen besser auszulasten und zunehmend komplexe Lieferketten zuverlässig zu steuern. Kunden sollen von einer einheitlichen Ausführung der Prozesse über verschiedene Standorte hinweg profitieren. Die zentrale Cloud-Plattform ermöglicht zudem stärker standardisierte Abläufe in allen Lagern und erleichtert die Betreuung international tätiger Kunden.

„Gemeinsam werden Kühne+Nagel und seine Kunden von KI-gestützten Abläufen und einer neuen Generation von Betriebsprozessen profitieren, die Produktivität, Geschwindigkeit und Agilität erhöhen. Die Zukunft der Lieferketten gehört denjenigen, die weltweit standardisieren, schneller entscheiden und sich mit der Geschwindigkeit von Störungen anpassen können“, wird Duncan Angove zitiert, CEO von Blue Yonder.

Die weltweite Einführung der Lösung begann im April 2026 und erfolgt schrittweise, um den laufenden Betrieb ohne Unterbrechungen sicherzustellen. Der erste Kundeneinsatz ist für Juli 2026 in Asien geplant. (Amt für Wirtschaft/CE/mc/ps)