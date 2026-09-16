Salesforce stellt AIforce vor: Volle Leistungsfähigkeit in jeder KI-Oberfläche

Zürich / San Francisco – Salesforce hat auf der Dreamforce (15.-17. September 2026 in San Francisco) AIforce vorgestellt. Mit der Lösung können Unternehmen das in Salesforce vorhandene Geschäftswissen in jedes agentenbasierte Produktivitätstool integrieren. Damit bringt AIforce Daten, Workflows, Geschäftslogik und Governance von Salesforce in die Anwendungen, in denen Menschen und KI-Agenten arbeiten. Mit der neuen Interface-Ebene können Nutzer:innen Informationen abfragen, Datensätze aktualisieren, Workflows auslösen und eigene individuelle Nutzeroberflächen erstellen.

AIforce bringt die volle Leistungsfähigkeit von Salesforce in Arbeitsumgebungen wie Slack, Claude oder Salesforce Lightning. Mitarbeiter:innen können sämtliche Salesforce Daten, Workflows, Geschäftslogik und semantische Informationen nutzen, ohne Salesforce selbst zu öffnen. Berechtigungen, Sicherheitsmechanismen und Governance bleiben dabei voll erhalten. Zudem können sie eigene Benutzeroberflächen erstellen, indem sie einfach beschreiben, was sie benötigen, anstatt durch vorgegebene Layouts und Felder zu navigieren. So werden relevante Erkenntnisse sichtbar gemacht, wo, wann und wie sie gebraucht werden. KI-Agenten können Daten aus Salesforce lesen und auf angebundene Systeme zugreifen, Schlussfolgerungen daraus ziehen und Aktionen ausführen.

«KI führt zu einer Revolution der Benutzeroberflächen», sagt Marc Benioff, Chair und CEO von Salesforce. «Wir verbinden die Intelligenz von KI-Modellen mit dem gesamten Kontext, den unsere Kunden in Salesforce aufgebaut haben. So entsteht ein intelligentes, dynamisches und modulares System, das sicher gesteuert wird, mit Zero Data Retention arbeitet und für die Kernsysteme ausgelegt ist, auf denen Unternehmen bereits heute aufbauen.»

AIforce ergänzt die Agentic-Enterprise-Architektur von Salesforce um eine entscheidende Ebene:

Data 360 liefert den vertrauenswürdigen, einheitlichen Kontext,

Customer 360 die Anwendungs- und semantische Intelligenz und

Agentforce eine digitale Belegschaft aus einsatzbereiten sowie individuell erstellbaren KI-Agenten.

AIforce macht dieses gesamte Fundament nun über jede KI-Schnittstelle zugänglich.

AIforce basiert auf der bestehenden Salesforce Architektur und nutzt deren Berechtigungen, Geschäftsregeln und Sicherheitsmechanismen. Nutzer:innen und KI-Agenten sehen nur die Informationen, für die sie berechtigt sind. Unternehmensdaten werden zur Beantwortung einer Anfrage verwendet, aber nicht vom Modellanbieter gespeichert (Zero Data Retention). Für die Einführung sind weder ein neues Berechtigungsmodell noch eine Migration erforderlich.

AIforce startet mit Claudeforce, Slackforce und Agentforce Coworker und bringt Salesforce damit auf die wichtigsten Plattformen für die Arbeit mit KI. Weitere werden folgen.

Claudeforce

Claudeforce integriert Salesforce direkt in Claude von Anthropic. Ein vorkonfigurierter MCP-Server stellt Salesforce Daten und Funktionen bereit, ohne dass Kunden individuelle Authentifizierungen oder Integrationen einrichten müssen.

Salesforce in Claude umfasst zunächst 37 vorgefertigte Skills für den Vertrieb, zum Beispiel zur Akquise oder Pflege der Vertriebspipeline. Weitere Funktionen für Analytics mit Tableau sowie Skills für Service, Marketing, Commerce und verschiedene Branchen werden folgen. Die Lösung ist nach einer Pilotphase unter anderem mit Deloitte, GitLab und Legora jetzt für alle Kunden als Beta-Version verfügbar.

Slackforce

Slackforce bringt den Kontext und die Funktionen von Salesforce in Unterhaltungen und Workflows in Slack. Mit Slackforce Surfaces können Unternehmen Live-Daten aus Salesforce, Slack und weiteren Tools in gemeinsamen, interaktiven Oberflächen zusammenführen.

Auch Slackbot basiert nun auf Slackforce und kann über den gesamten Kontext aus Salesforce und Slack agieren. Er erkennt beispielsweise, welche Accounts an Aktivität verlieren, kann die Gründe anhand von Supportfällen und Slack-Unterhaltungen analysieren, Aufgaben erstellen und Folgeaktionen wie eine E-Mail zur Reaktivierung entwerfen. Über Slack CRM lassen sich direkt aus Slack heraus Kundendatensätze in Salesforce anlegen, Gesprächsnotizen erfassen und Daten aktualisieren, ohne Salesforce selbst öffnen zu müssen. Die neue Arbeitsumgebung Slack Code bringt die Software-Entwicklung mit KI-Agenten direkt in eigenen Code-Kanälen in Slack zusammen und macht sie für Entwickler:innen und Fachabteilungen kollaborativ nutzbar.

Agentforce Coworker

Agentforce Coworker ist der KI-Kollege in der Salesforce-Lightning-Oberfläche. Er arbeitet innerhalb der bestehenden Salesforce-Berechtigungen und Geschäftsregeln und kann auf Agentforce Agenten zugreifen. Agentforce Coworker ist für Salesforce Kunden sofort verfügbar und lässt sich per Knopfdruck aktivieren. (Salesforce/mc/ps)