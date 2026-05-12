Salesforce: Tableau stellt Agentic Analytics Platform vor – auf Basis vertrauenswürdigen Wissens

San Francisco – Tableau hat seine neue Agentic Analytics Platform vorgestellt. Damit hat sich Tableau von einer klassischen Analytics-Lösung zu einer einheitlichen, skalierbaren Wissens- und Entscheidungsplattform für das Agentic Enterprise entwickelt. Dort werden Daten, Geschäftslogik und Metadaten zusammengeführt, sodass KI-Agenten nicht nur Erkenntnisse liefern, sondern auf dieser Grundlage auch verlässlich handeln können – in jeder App und auf jeder Oberfläche.

Denn für vertrauenswürdige KI reichen Daten alleine nicht aus. Vielmehr wird kontextualisiertes Wissen benötigt, das auch Informationen wie Metriken, Beziehungen, Semantik und Geschäftsregeln einbezieht und damit die Realität der Unternehmensabläufe abbildet. Datenanalyst:innen können damit fundierte Einblicke liefern, die für weitreichende Entscheidungen nötig sind.

Die Plattform basiert auf sechs zentralen Bausteinen:

Die Knowledge Engine nutzt 33 Millionen semantische Modelle als Grundlage für vertrauenswürdige KI-Antworten. Der Tableau Agent liefert damit beispielsweise nicht nur generische Trend-Visualisierungen, sondern Antworten, die auf dem jeweils individuellen Business-Kontext basieren.

nutzt 33 Millionen semantische Modelle als Grundlage für vertrauenswürdige KI-Antworten. Der Tableau Agent liefert damit beispielsweise nicht nur generische Trend-Visualisierungen, sondern Antworten, die auf dem jeweils individuellen Business-Kontext basieren. Conversational Analytics ermöglicht Abfragen in natürlicher Sprache über jedes Tableau Produkt (Server, Cloud und Next), ohne SQL-Abfragen beherrschen, ein Dashboard erstellen oder ein Ticket für das Datenteam eröffnen zu müssen.

ermöglicht Abfragen in natürlicher Sprache über jedes Tableau Produkt (Server, Cloud und Next), ohne SQL-Abfragen beherrschen, ein Dashboard erstellen oder ein Ticket für das Datenteam eröffnen zu müssen. Headless Analytics bringt Erkenntnisse vom Dashboard direkt in die Anwendung, in der die Arbeit erledigt wird, wie Slack, Salesforce, Microsoft Teams, Claude, ChatGPT und weitere. Damit sind beispielsweise automatische Benachrichtigungen und KI-gestützte Empfehlungen basierend auf Tableau via Slack möglich

bringt Erkenntnisse vom Dashboard direkt in die Anwendung, in der die Arbeit erledigt wird, wie Slack, Salesforce, Microsoft Teams, Claude, ChatGPT und weitere. Damit sind beispielsweise automatische Benachrichtigungen und KI-gestützte Empfehlungen basierend auf Tableau via Slack möglich Eine Decision Engine übersetzt Insights unmittelbar in Aktionen und Workflows wie Case-Eröffnungen oder Benachrichtigungen.

übersetzt Insights unmittelbar in Aktionen und Workflows wie Case-Eröffnungen oder Benachrichtigungen. Das Command Center ist die zentrale Schaltstelle für die Steuerung der Analytics Strategie und sorgt für Transparenz. Es liefert einen Überblick, welche Agenten aktiv sind, auf welche Daten sie zugreifen und ob jede automatisiert generierte Erkenntnis den Unternehmensrichtlinien entspricht.

ist die zentrale Schaltstelle für die Steuerung der Analytics Strategie und sorgt für Transparenz. Es liefert einen Überblick, welche Agenten aktiv sind, auf welche Daten sie zugreifen und ob jede automatisiert generierte Erkenntnis den Unternehmensrichtlinien entspricht. Zudem verbindet Tableau Sicherheits-, Governance- und Kontrollmechanismen von Tableau und Salesforce, um die Vertrauenswürdigkeit von Ergebnissen zu gewährleisten. Damit werden unter anderem die hohen Anforderungen regulierter Branchen an Themen wie Datenschutz abgedeckt, ohne Kompromisse bei den Erkenntnissen eingehen zu müssen.

«Seit mehr als 20 Jahren prägt Tableau die Art und Weise, wie die Welt Daten sieht und versteht. Doch wir sind an einem Wendepunkt angelangt – die Wahrheit zu erkennen reicht nicht mehr aus. Unternehmen müssen sofort darauf reagieren“, sagte Mark Recher, General Manager von Tableau bei Salesforce. „Während sich Tableau zu einer agentenbasierten Analyseplattform entwickelt, heben wir die Rolle des Analysten auf die Ebene eines Wissensarchitekten an – und wandeln verlässliches Wissen in Entscheidungen um, die Massnahmen in grossem Massstab vorantreiben.» (Salesforce/mc/ps)