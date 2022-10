Scandit bringt seine Plattform für Smart Data Capture auf das neue Samsung Galaxy XCover6 Pro

Zürich – Scandit, Anbieter von «Smart Data Capture Lösungen», gibt seine Zusammenarbeit mit Samsung beim neuen Galaxy XCover6 Pro bekannt. Das unternehmenstaugliche Smartphone kann Frontline Worker mit innovativen Lösungen bei einer grossen Bandbreite an Prozessen mit Datenerfassung unterstützen.

In enger Zusammenarbeit mit Samsung, einem Global Strategic Alliance Partner, hat Scandit seine Technologie für das Galaxy XCover6 Pro optimiert. Dank der umfangreichen Fähigkeiten der Scandit Smart Data Capture Platform übertrifft das Smartphone die Performance von dedizierten Scannern selbst in den herausforderndsten Szenarien. Unternehmen erreichen dadurch eine bis zu zehn Mal so hohe Effizienz bei Prozessen wie Bestandsmanagement, Versand und Wareneingang.

Durch die Rechenpower, das grosse 6,6-Zoll-Display und die robuste Bauweise des Galaxy XCover6 Pro vermag Scandit Smart Data Capture Arbeitsabläufe grundlegend zu transformieren. Gemeinsam bieten Samsung und Scandit eine Lösung, mit der Unternehmen erhebliche Einsparungen bei den Gesamtbetriebskosten (TCO) erzielen.

„Unternehmen aus verschiedenen Branchen stehen vor der Herausforderung, nicht nur Kosten zu reduzieren und Abläufe zu verschlanken, sondern auch Mitarbeitende zu gewinnen, zu halten und zu unterstützen. Die Ausstattung der Frontline Worker mit Samsung-Smartphones im Rahmen eines COPE-Modells (Company Owned, Personally Enabled) ist ein attraktiver Benefit für die Mitarbeitenden. Bessere und produktivere Mitarbeitererfahrungen kombiniert mit den umfassenden Möglichkeiten der Scandit Smart Data Capture Platform für die Erfassung und den Echtzeitzugriff auf Daten in neuer Art und Weise sorgen für ausgezeichnete Unternehmensresultate“, sagt Christian Floerkemeier, CTO und Mitgründer von Scandit.

Das korrekte Erfassen von Barcodes oder des Inhalts von Etiketten ist für viele Branchen kritisch, darunter Einzelhandel, Logistik sowie Flugverkehr. Die Mitarbeitenden müssen dort schnell mehrere Pakete gleichzeitig scannen oder scan-intensive Aufgaben beim Bestands- und Regal- sowie Kundenmanagement durchführen. Die für das Samsung Galaxy XCover6 Pro verfügbare Scandit Smart Data Capture Platform liefert ihnen smarte Tools, die Arbeitsabläufe durch eine breite Palette an Features beschleunigen und verbessern.

Scannen und Zählen mehrerer Artikel auf einmal via Smartphone

Das neu eingeführte MatrixScan Count beispielsweise ermöglicht das korrekte Scannen und Zählen mehrerer Artikel auf einmal via Smartphone und beschleunigt Zählprozesse um ein Vielfaches. Für komplexe Abläufe wie das Beladen eines Lieferfahrzeugs, das Bestücken eines Warenregals oder das Management von Etiketten für Verkaufsaktionen liefern Augmented-Reality-Overlays Echtzeitinformationen und Hinweise zu den Arbeitsschritten. Müssen Altersnachweise oder Reisedokumente überprüft werden, erfasst ID-Scanning-Software die Ausweisdokumente exakt.

„Mitarbeitende haben heute hohe Erwartungen. Sie verlangen nach einfacher Kollaboration, ausgezeichneter Funktionalität unter allen Bedingungen und robusten sowie effektiven Produktivitätstools“, sagt KC Choi, EVP und Head of Global Mobile B2B Team, MX Business bei Samsung Electronics. „Wir haben die Galaxy-XCover-Pro-Serie geschaffen, um Unternehmen ein mobiles Gerät an die Hand zu geben, das robust genug ist, den harten Anforderungen an vorderster Front standzuhalten. Scandit Smart Data Capture liefert unseren Kunden leistungsstarke Werkzeuge für die Datenerfassung, die nicht nur die Effizienzanforderungen von Unternehmen erfüllen, sondern auch den herausfordernden Situationen gerecht werden, denen Mitarbeitende im Arbeitsalltag begegnen.“

Scandit Smart Data Capture hilft auch Frontline-Workern, die in herausfordernden Umgebungen arbeiten. Die Plattform funktioniert reibungslos unter realen Bedingungen wie schlechten Lichtverhältnissen, bei schwierigen Scan-Winkeln oder mit beschädigten Barcodes. Diese Voraussetzungen passen perfekt zum Samsung XCover6 Pro, das für den Einsatz bei jedem Wetter und unter allen Bedingungen entwickelt wurde. Das Smartphone ist widerstandsfähig und besitzt ein nach MIL-STD-810H8 zertifiziertes Design, ist nach IP68 eingestuft und mit Corning Gorilla Glass Victus+ ausgestattet. (Scandit/mc/hfu)