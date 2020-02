Schaffhausen – Seit mehr als einem Jahrzehnt treibt DisneyResearch|Studios die wissenschaftliche und technologische Innovation voran, um Unterhaltungsprodukte, Erlebnisse und Shows voranzubringen. Die Forschung deckt ein breites Spektrum verschiedener Bereiche ab, darunter Grafik, Vision, erweiterte und virtuelle Realität, maschinelles Lernen und KI sowie interaktive Technologien.

Innovationen von Disney werden von Hunderten von Millionen von Zuschauern und Kunden auf der ganzen Welt erlebt. In diesem Vortrag wird Markus Gross einen Überblick über die Kernforschungsprogramme geben, darunter Digital Human, Story-Technologie, Erstellung interaktiver Inhalte, Videoverarbeitung und Publikumsverständnis. Darüber hinaus wird er Einblicke in die grundlegenden Unterschiede zwischen akademischer und Unternehmensforschung geben und die Herausforderungen beim Transfer von Technologie in Produkte hervorheben.

Datum und Zeit: Mittwoch 22. Januar 2020, 17:00 – 21:00

Ort: Schaffhausen Institute of Technology, Rheinweg 9, 8200 Schaffhausen

