Schlankere Workflows: ServiceNow stellt neues Utah-Release für die Now Platform vor

Zürich – ServiceNow (NYSE: NOW), die Spezialistin für digitale Arbeitsabläufe, hat heute mit dem Now Platform Utah Release eine wichtige Erweiterung seiner Plattform angekündigt. Das Update wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Geschäfte zukunftssicher zu gestalten und angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit schnellere Ergebnisse zu erzielen. Die neueste Version der Now Platform umfasst Features wie KI-gestütztes Process Mining, fortschrittliche Workforce-Optimierung und Health & Safety Incident Management. Damit sollen die Automatisierung erhöht, die Arbeitsabläufe vereinfacht und die Flexibilität der Unternehmen verbessert werden.

Das Marktforschungsinstitut IDC geht davon aus, dass die Ausgaben für digitale Technologien in diesem Jahr achtmal schneller wachsen werden als die Wirtschaft. Bis zum Jahr 2026 werden 40 % des Gesamtumsatzes der G2000-Organisationen durch digitale Produkte, Dienstleistungen und Experiences generiert. Dabei werden digitale Investitionen neu priorisiert: Führungskräfte orientieren sich dabei an den unmittelbaren Anforderungen des eigenen Unternehmens und der individuellen Wertschöpfungszeit.

Mehr Effizienz durch gezielte Automatisierung

Laut der Gartner CIO and Technology Executive Survey 2023 planen 46 % der befragten Unternehmen, die Ausgaben für die Modernisierung von Anwendungen zu erhöhen. 50 % wollen darüber hinaus mehr in Cloud-Plattformen investieren.

„Unternehmen müssen sich nicht mehr entscheiden, ob sie auf Geschwindigkeit und Innovation setzen wollen, oder lieber auf Total Experience und Wachstum“, sagt CJ Desai, President und Chief Operating Officer bei ServiceNow. „ServiceNow bietet eine schnelle Wertschöpfung, stetige Innovationen sowie eine vereinfachte und kaum merkliche Upgrade-Erfahrung. Die neueste Version unserer Now Platform ermöglicht es Unternehmen, ihre Effizienz zu maximieren, den ROI für digitale Ausgaben zu beschleunigen und eine vereinfachte Total Experience in ihrer gesamten Wertschöpfungskette zu generieren.“

Das Utah-Release ermöglicht es Unternehmen unter anderem, noch mehr Workflows mit der Now Platform abzudecken und steigert gleichzeitig die Rentabilität digitaler Investitionen. Zu den neuen Features gehören unter anderem:

Die Process Optimization wurde erweitert, um eine verbesserte Sichtbarkeit bislang unentdeckter Ineffizienzen zu gewährleisten. Unternehmen können die KI-gestützte Process-Mining-Lösung von ServiceNow nutzen, um ihre Prozessleistung zu maximieren.

Dank der überarbeiteten Workforce Optimization können beispielsweise Personalmanager über eine zentrale Schnittstelle die Arbeitsprozesse im Auge behalten.

Mit Impact Accelerators, einer Erweiterung von ServiceNow Impact, gestalten Führungskräfte die digitale Transformation über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg transparenter.

Geringere Sicherheitsrisiken durch Steigerung der Agilität

Mit der immer grösser werdenden Gefahr von Cyberangriffen gehört ein erhöhtes Sicherheitsbewusstsein längst zum Alltag. Das Utah-Release unterstützt Unternehmen bei der Bewältigung der zunehmend komplexen Bedrohungslage in der hybriden Arbeitswelt. Das ermöglicht ihnen, schneller zu reagieren, flexibler zu agieren und steigende Betriebs- und Cyberrisiken zu bewältigen. Die neuen Funktionen ergänzen das bisherige Service-Portfolio der Now Platform und erweitern es um folgende Bereiche:

Health and Safety Incident Management erleichtert die Meldung und Lösung von Sicherheitsvorfällen sowie die Zuweisung von Korrektur- und Präventivmassnahmen für diese Vorfälle, während gleichzeitig Kosten abgebaut werden.

Workplace Lease Administration ermöglicht es Facility Managern, adäquat auf die neue hybride Arbeitswelt zu reagieren und neue Arbeitsbereiche zu gestalten, die den Bedürfnissen der Mitarbeiter entsprechen.

Security Incident Response Workspace gestattet es Sicherheitsanalysten, Vorfälle in einem zentralen Arbeitsbereich zu untersuchen und so die wachsende Datenmenge im Zusammenhang mit Sicherheitsvorfällen effizient zu analysieren. Unternehmen können in einem einzigen Arbeitsbereich Reports erstellen und analysieren und den Process Automation Designer nutzen, um mehrere Workflows mit No-Code-Playbooks zu verwalten.

Der Log Export Service vereinfacht die Sicherheits- und Leistungsüberwachung für Implementierungen über die Now Platform. Diese Lösung integriert System- und Anwendungsprotokolle von ServiceNow nahtlos in Sicherheitsanalysetools von Unternehmen.

Vereinfachte Experiences und intelligentere Arbeitsweisen

Um in kompetitiven Zeiten erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen neue Wege finden, das volle Potenzial ihrer Mitarbeiter auszuschöpfen und das Engagement sowie die Produktivität zu maximieren. Das Utah-Release der Now Platform bietet vereinfachte, einheitliche Admin-Erfahrungen in der gesamten Next Experience, so dass Mitarbeiter effizienter arbeiten und mehr erreichen können, während sie gleichzeitig hervorragende Customer Experiences mit einer intuitiven Benutzeroberfläche liefern. Darüber hinaus können kritische Risikoinformationen wie Probleme, Schwachstellen, Ausfälle und fehlgeschlagene Kontrollen leichter und transparenter überwacht werden.

Weitere Informationen und Verfügbarkeiten:

Das Utah-Release zur Now Platform ist ab sofort verfügbar. Für weitere Informationen zur Now Platform besuchen Sie die Website. (ServiceNow/mc/ps)