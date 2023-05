Schweizer Bitcoin-App Relai startet gebührenfreien Bitcoin-Handel

Zürich – Relai, die regulierte Schweizer non-custodial Bitcoin-App, freut sich, die Einführung von gebührenfreien Bitcoin-Käufen für seine wachsende Nutzerbasis bekannt zu geben. Als Teil der Mission des Unternehmens, Investitionen in Bitcoin so simpel und zugänglich wie möglich zu machen, bietet Relai seinen 70.000 Nutzern jetzt einen gebührenfreien Bitcoin-Kauf pro Monat. Für eine Bestellung von bis zu 100 CHF/EUR pro Monat berechnet das Unternehmen eine Gebühr von 0 %.

Mit der gebührenfreien Kaufoption möchte Relai mehr Menschen dazu ermutigen, die Vorteile des Bitcoin-Besitzes zu entdecken und an dieser Revolution teilzuhaben. Was Relai von anderen Anbietern unterscheidet, ist die einzigartige Kombination aus einer sehr benutzerfreundlichen App und einer non-custodial Wallet, die den Nutzern die vollständige Kontrolle und den Besitz an ihren Bitcoin garantiert. Dieser Ansatz entspricht der Mission von Relai, Anlegern die maximale Kontrolle über ihr Geld zu geben und gleichzeitig ein nahtloses Nutzererlebnis zu bieten.

Julian Liniger, CEO und Mitbegründer von Relai, kommentiert: „Wir sind begeistert, dass wir unseren Nutzern die Option anbieten können, ohne Gebühren zu kaufen. Das ist ein Beweis für unser Engagement, Bitcoin-Investitionen zu vereinfachen und sie für alle zugänglich zu machen, unabhängig von ihrer Erfahrung oder ihrem Budget. Bitcoin ist die beste Spar-Technologie, die je erfunden wurde, und jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um so vielen Menschen wie möglich einen fairen und sicheren Zugang dazu zu ermöglichen.“

Das Unternehmen hat auch die Benutzeroberfläche seiner App überarbeitet und verbessert. Das Onboarding und die Nutzung von Kernfunktionen wie Kaufen und Verkaufen sind jetzt noch einfacher zu bedienen.

Relai hat kürzlich mehrere Rekorde verkündet. Nach Angaben des Unternehmens war der März 2023 der beste Monat in der Unternehmensgeschichte, mit einem Umsatzanstieg von 215 Prozent im Vergleich zum März 2022 und einem Wachstum von 53 Prozent im Vergleich zum Februar 2023.

Das Schweizer Unternehmen sicherte sich zudem kürzlich eine Finanzierung in Höhe von 4,5 Millionen USD, angeführt von Jeff Booths Ego Death Capital. Zu den Plänen des Unternehmens für dieses Jahr gehören der gerade gestartete gebührenfreie Handel, die Lightning-Integration und die Einführung eines White-Label-Produkts. (Relai/mc/ps)

About Relai

Relai wurde in der Schweiz von Julian Liniger und Adem Bilican gegründet, nachdem sie Schwierigkeiten hatten, einen sicheren, unkomplizierten Ort für den Kauf von Bitcoin zu finden. Die Bitcoin-App ist einfach und intuitiv gestaltet und ermöglicht es jedem in Europa, innerhalb weniger Minuten Bitcoin zu kaufen und zu verkaufen, ohne dass eine Registrierung, Verifizierung oder Einzahlung erforderlich ist. Unabhängig geprüft und mit über 50 Millionen CHF an Bitcoin, die über die Plattform investiert wurden, bietet Relai den Verbrauchern die Möglichkeit, neue Wege des Sparens und Investierens zu erschliessen.