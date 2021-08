Schweizer Digitaltag 2021: Digitale Skills für eine digitale Zukunft

Zürich – Am Schweizer Digitaltag sollen alle Bevölkerungsgruppen mit der Digitalisierung in Berührung kommen, damit sie ihre Teilhabe an der digitalen Welt festigen können. Der digitale Wandel wird in all seinen Facetten erlebbar sein; dies gilt sowohl für die Chancen als auch für die Risiken. Im Zentrum steht jedoch die Stärkung der Handlungskompetenzen für die digitale Zukunft. Diesem Ziel dienen alle Aktivitäten während und vor dem Digitaltag. Diskutieren, lernen, erleben und entdecken. Bereits ab dem 29. September können in allen Sprachregionen der Schweiz während sechs Wochen bis zum Digitaltag, der am 10. November stattfindet, über 200 kostenlose Angebote von 135 Partnern genutzt werden.

Vom 29. September bis zum 09. November kann die gesamte Schweizer Bevölkerung, unabhängig von Alter, Wissensstand, Interessen oder Auffassungen zum Wandel, rund um den Digitaltag teilnehmen. Der 6-wöchige Zeitraum soll den landesweiten Diskurs über digitale Anliegen fördern, der sich auf zwei Kernbereiche konzentriert: Lernen und Mitgestalten der Zukunft durch den offenen Dialog.

Diana Engetschwiler, Gesamtverantwortliche des Schweizer Digitaltags: „Bislang konnten wir jedes Jahr ein neues Konzept für den Digitaltag realisieren. Die Bedürfnisse der Bevölkerung, aber auch unsere Vermittlungsrolle, die wir mit dem Aktionstag wahrnehmen, haben sich verändert: Vom Erleben der digitalen Welt mit Hilfe von wichtigen Begegnungen bis hin zum Ausbau der digitalen Kompetenzen. Erstmals können über mehrere Wochen hinweg in Hunderten von Lern- und Dialogaktivitäten neue digitale Kompetenzen erworben, gemeinsam Visionen entwickelt und Fragen einer zunehmend digitalen Zukunft diskutiert werden.”

Digitale Transformation meistern

Bei den Lernveranstaltungen des Digitaltags dreht sich alles um die Kompetenzen für eine digitale Zukunft. Von Podiumsdiskussionen über Workshops bis hin zu Learning Labs. In allen Regionen der Schweiz werden kostenlose Online- und Offline-Kurse angeboten, in denen in nur 45 Minuten eine spezifische digitale Kompetenz erworben werden kann. Mehr als 150 solcher Kurse stehen zu verschiedenen Themen zur Verfügung. Das Format ist für alle zugänglich, die digital souveräner und zukunftssicherer werden wollen – vom Digital Newcomer bis zum Digital Native. In Lausanne beispielsweise können Kinder zwischen 8 und 14 Jahren ihre ersten Animationen erstellen und die Möglichkeiten des Programmierens entdecken; in Luzern lernt man, wie das Smartphone zum praktischen Reisebegleiter wird, oder man erfährt in einem Online-Kurs, wie wie man ethisch fragwürdige Anwendungen von künstlicher Intelligenz erkennt.

herHACK 20.21 – a female led hackathon

Eine weitere Lerngelegenheit bietet der Hackathon von Frauen für Frauen, der am 6. und 7. November in Zürich stattfindet. Mit 250 Frauen soll es der grösste Frauen-Hackathon der Schweiz werden. Teilnahmeberechtigt sind alle Frauen ab 18 Jahren, die ihren ersten oder nächsten Schritt in der Technologiebranche machen wollen. Unabhängig von Vorkenntnissen, Hintergrundwissen und Programmierfertigkeiten soll in nur 36 Stunden eine Nachhaltigkeitsidee mit Bezug zu den Sustainable Development Goals (SDG) der UN-Agenda 2030 umgesetzt werden. Die Anmeldung ist kostenlos.

Im offenen Dialog den digitalen Horizont erweitern

Die Digitalisierung wird sehr unterschiedlich wahrgenommen und löst gemischte Gefühle im Hinblick auf die Zukunft aus. Um diesen unterschiedlichen Auffassungen Gehör zu verschaffen, finden schweizweit mehr als 30 Dialogveranstaltungen statt. Es werden keine Vorkenntnisse vorausgesetzt und jede und jeder soll zu Wort kommen. Ziel ist es, Teilnehmerinnen eine Stimme zu geben und den gemeinschaftlichen Austausch zu fördern. Gleichzeitig soll damit auch die Handlungsfähigkeit für eine digitale Zukunft gefördert werden. Im Aargauer Kunsthaus können Interessierte über den Einfluss der Digitalisierung auf die politische Partizipation diskutieren, in Zürich sich über zukunftsrelevante Kompetenzen und den hybriden Arbeitsplatz austauschen oder an einer Speed-Debatte des Jugendrats in Nyon teilnehmen.

Eine Übersicht über alle Lern- und Dialogveranstaltungen während der 6 Wochen vor dem Digitaltag finden Sie unter digitaltag.swiss. Die Veranstaltungen sind alle kostenlos, eine Anmeldung ist in der Regel erforderlich.

Aktuelles Highlight

Ab heute steht die Shortlist für das StartupBattle fest. Der von Innosuisse präsentierte Pitch-Award, der die beste Innovation des Jahres 2021 auszeichnet, wird von digitalswitzerland in Zusammenarbeit mit SICTIC organisiert. Von den über 70 Bewerbungen haben sich 15 Startups vorqualifiziert, wovon eines als Gewinner von CHF 10’000 und CHF 25’000 in AWS-Guthaben am Digitaltag gekürt wird. (digitalswitzerland/mc/ps)

Über den Schweizer Digitaltag

Was wünschst du dir von der digitalen Zukunft und wie wird sie deinen Alltag verändern? Dieser Frage kann die Schweizer Bevölkerung am Schweizer Digitaltag auf den Grund gehen. Zum fünften Mal findet dieser am 10. November 2021 statt, wahlweise schweizweit vor Ort oder online unter digitaltag.swiss. Bereits 6 Wochen vor dem Digitaltag wird der Dialog rund um das Thema Digitalisierung eröffnet. Vom 29. September bis zum 9. November 2021 kann die Bevölkerung digitale Skills erwerben, Experten über die Schulter schauen oder Fragen und Meinungen einbringen. 19 Standort-Partner beteiligen sich: Crans-Montana, Digital Basel, Digital Liechtenstein, Digital Winterthur, Kanton Aargau, Kanton Luzern, Kanton Schwyz, Kanton Waadt, Lugano Living Lab – Stadt Lugano, Stadt Bern, Stadt Biel, Stadt Lausanne, Stadt Nyon, Stadt Solothurn, Stadt St. Gallen, St. Moritz, Swiss Digital Center – Sierre, Wirtschaftsraum Stadt Thun und Zermatt. Der Schweizer Digitaltag wird von über 100 Partnern aus der Wissenschaft und dem privaten nd öffentlichen Sektor unterstützt. Hauptsponsoren sind APG|SGA, AWS, Google, Ringier, Sir Mary und Swisscom.