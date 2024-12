digitalswitzerland: E-ID-Gesetz ein «Meilenstein mit konkretem Nutzen für die Bevölkerung»

Bern – Die heutige Annahme des E-ID-Gesetzes ist das Ergebnis intensiver Überarbeitungen nach dem Referendum gegen das erste E-ID-Gesetz 2021. Das Parlament hat die Kritik adressiert, die Schwachstellen identifiziert und eine Lösung geschaffen, die auf einem starken Fundament basiert.

Franziska Barmettler, Geschäftsführerin von digitalswitzerland äussert sich zur Annahme des E-ID-Gesetzes: «Mit der E-ID legen wir den dringend benötigten Grundstein für die digitale Schweiz: Sie macht unseren Alltag einfacher und sicherer. Die E-ID gibt Nutzerinnen und Nutzern die volle Kontrolle über ihre Daten, schafft Vertrauen und erleichtert den Zugang zu digitalen Dienstleistungen.»

Das sind die konkreten Vorteile der neuen E-ID

Staatliche Verantwortung: Die neue E-ID wird vom Staat ausgegeben, was das Vertrauen der breiten Bevölkerung in die Sicherheit stärkt.

Digitale Selbstbestimmung: Persönliche Informationen sind dezentral auf den Geräten der Nutzenden gespeichert, wodurch diese die volle Kontrolle über ihre Daten behalten.

Erhöhte Sicherheit: Modernste Technologien (Verschlüsselung und Protokolle) sorgen für einen hohen Schutz vor Missbrauch und Identitätsdiebstahl.

Mehrwert im Alltag: Die E-ID vereinfacht den Zugang zu digitalen Angeboten und Diensten von Behörden und Unternehmen und bringt so einen konkreten Mehrwert im privaten und geschäftlichen Alltag.

Digitaler Fortschritt für Gesellschaft und Wirtschaft

Die Annahme des E-ID-Gesetzes wird von führenden digitalen Organisationen und Verbänden begrüsst. digitalswitzerland, die Digital Identity and Data Sovereignty Association (DIDAS), die Swiss Data Alliance, SwissICT und die Swiss Fintech Innovations betonen in einer gemeinsamen Erklärung, dass die E-ID nicht nur Sicherheit und Datenschutz verbessert, sondern auch als Grundlage für neue, innovative Dienstleistungen dient und so die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz stärkt. Die unterzeichnenden Organisationen freuen sich auf die Zusammenarbeit bei der Umsetzung der E-ID. (digitalswitzerland/mc)