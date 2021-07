Schweizer Digitaltag 2021: So gestaltet die Bevölkerung die digitale Zukunft der Schweiz

Zürich – Bereits zum fünften Mal in Folge bringt die Grossveranstaltung rund um das Thema Digitalisierung die Schweizer Bevölkerung zusammen, um sich gemeinsam mit den Chancen und Herausforderungen des digitalen Wandels auseinanderzusetzen. Am 10. November ist es erneut soweit und der von digitalswitzerland initiierte Schweizer Digitaltag findet landesweit statt. Ziel ist es, die Teilhabe jedes Einzelnen an der digitalen Welt zu stärken, unabhängig von Alter, Bildung oder Beruf. Bereits 6 Wochen vor dem Digitaltag, vom 29. September bis 9. November, können noch mehr Teilnehmer:innen aus hunderten von Angeboten wählen, um gemeinsam Visionen zu entwickeln, Fragen einer zunehmend digitalen Zukunft zu diskutieren und sich digitale Kompetenzen anzueignen.

In diesem Jahr wird das erprobte Online-Angebot des Digitaltags erneut durch eine Reihe von Präsenzveranstaltungen in der ganzen Schweiz ergänzt. Am 10. November sind alle Menschen in der Schweiz eingeladen, in einen Dialog zum Thema Digitalisierung zu treten. Der Tag bietet ein breites Angebot an Formaten und Themen, wobei sich das kostenlose Programm an digitale Neueinsteiger bis hin zu Fortgeschrittenen richtet. Auch diesmal werden ein zentraler Livestream und virtuelle Events angeboten, die durch dezentrale physische Ereignisse im ganzen Land ergänzt werden. Dabei steht die Frage nach der gewünschten digitalen Zukunft eines jeden im Mittelpunkt der Veranstaltung.

„Mit dieser Frage haben wir uns bereits im letzten Jahr intensiv beschäftigt, denn sie bringt die Tragweite der Digitalisierung auf den Punkt. Diese Bedeutungsebene spiegelt sich in unserem Angebot und in unserem Bestreben wider, Jede und Jeden zu ermächtigen, an der digitalen Gegenwart und Zukunft teilhaben zu können. Eine Schlüsselrolle spielen dabei die Kompetenzen für die digitale Welt”, sagt Diana Engetschwiler, Gesamtverantwortliche des Schweizer Digitaltags.

6 Wochen lang Lernen und Mitdiskutieren

Dieses Anliegen ist jedoch nicht auf einen Tag beschränkt. Bereits am 29. September fällt der Startschuss für eine sechswöchige Etappe, in der digitale Kompetenzen kostenlos vertieft werden können und gegensätzliche Stimmen in Diskussionsrunden zu digitalen Themen gefragt sind. Der Digitaltag am 10. November markiert das Ende dieser 6-wöchigen Phase und würdigt gleichzeitig diese Zeit mit einem eigenen Tagesprogramm.

Programm-Highlights

Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat ihre Teilnahme am Swiss Digital Economy Award 2021 bestätigt, der am 11. November den krönenden Abschluss des Digitaltags bildet.

Mit einem Hackathon für Frauen soll ein Prototyp für die globalen Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals – SDGs) der UNO entstehen. Der hierzulande bislang grösste “Female Hackathon” richtet sich an Frauen ab 18 Jahren. Mehr als 250 Frauen werden zur Teilnahme erwartet. Junge Frauen treffen auf Expertinnen, um innovative Lösungen für die drängendsten Probleme unserer Zeit zu schaffen.

Im Rahmen des Digitaltags wird das digitalste Tal der Schweiz gekürt. Gesucht wird eine Region, die sich durch einen besonderen Ideenreichtum und Kreativität auszeichnet. Teilnehmen können innovative Startups, KMU, Schulen, Gemeinden oder Institutionen in Tälern mit originellen und nachhaltig umgesetzten digitalen Projekten.

Der NextGen Hero Award der Swiss Digital Economy Awards zeichnet aussergewöhnliche Talente unter 25 Jahren aus. Diese Persönlichkeiten zeigen das inspirierende Potenzial der jungen Generation, die digitale Zukunft der Schweiz aktiv zu gestalten. Die Kategorie wurde während der letztjährigen Digitaltage lanciert und konnte bereits einen festen Platz bei den Digital Economy Awards einnehmen. (digitalswitzerland/mc/ps)

Über den Schweizer Digitaltag

Was wünschst du dir von der digitalen Zukunft und wie wird sie deinen Alltag verändern? Dieser Frage kann die Schweizer Bevölkerung am Schweizer Digitaltag auf den Grund gehen. Zum fünften Mal findet dieser am 10. November 2021 statt, wahlweise schweizweit vor Ort oder online unter digitaltag.swiss. Bereits 6 Wochen vor dem Digitaltag wird der Dialog rund um das Thema Digitalisierung eröffnet. Vom 29. September bis zum 9. November 2021 kann die Bevölkerung digitale Skills erwerben, Experten über die Schulter schauen oder Fragen und Meinungen einbringen. 17 Standort-Partner beteiligen sich: Digital Basel, Digital Liechtenstein, Digital Winterthur, Kanton Aargau, Kanton Luzern, Kanton Schwyz, Kanton Waadt, Kanton Wallis, Lugano Living Lab – Stadt Lugano, Stadt Bern, Stadt Biel, Stadt Lausanne, Stadt Nyon, Stadt Solothurn, St. Moritz, Wirtschaftsraum Stadt Thun und Zermatt. Der Schweizer Digitaltag wird von über 100 Partnern aus der Wissenschaft und dem privaten und öffentlichen Sektor unterstützt. Hauptsponsoren sind APG|SGA, AWS, Google, Ringier, Sir Mary und Swisscom.