Schwyz Next: Workshop – Einsatz generativer KI-Tools im Unternehmenskontext von KMUs

Pfäffikon – Generative Künstliche Intelligenz ist zu einem festen Bestandteil der modernen Arbeitswelt geworden. Dieser Workshop bietet einen fundierten und praxisorientierten Einstieg, der speziell auf die Bedürfnisse und den Kontext von Schweizer KMUs zugeschnitten ist. Sie erhalten ein klares Verständnis der zugrundeliegenden Technologie und lernen, wie Sie generative KI-Tools wie ChatGPT systematisch und sicher für Ihren Unternehmensalltag nutzen können.

Ziel ist es, Ihnen die notwendigen Kompetenzen zu vermitteln, um das Potenzial dieser Werkzeuge für mehr Effizienz und Innovation zu erschliessen.

Inhalt

Nach diesem Workshop sind Sie in der Lage,

… die Funktionsweise und die wichtigsten Begriffe der generativen KI zu erklären;

… konkrete Anwendungsfälle für den Einsatz von KI in Ihrem Unternehmen zu identifizieren;

… die Prinzipien des Prompt Engineering anzuwenden, um mit ChatGPT und ähnlichen Tools präzise Ergebnisse zu erzielen;

… eigene, wiederverwendbare Anwendungsfälle für Ihre spezifischen Aufgaben zu entwickeln;

… die zentralen Herausforderungen, insbesondere im Bereich Datenschutz, und die Grenzen der Technologie realistisch einzuschätzen.

Zielpublikum

Personen, die sich für die praktische Anwendung und Nutzung von generativer Künstlicher Intelligenz im KMU-Kontext interessieren. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

Programm

Einführung in das Thema Generative Künstliche Intelligenz

Ca. 20 Min.

Begriffsdefinitionen

Aufzeigen der Funktionsweise

Spezifische Anwendungsfälle für Unternehmen

Ca. 30 Min.

Einblick in Fallbeispiele, welche die Anwendung von ChatGPT und anderer generativer KI-Tools im Unternehmenskontext aufzeigen

Übersicht über vorhandene Out-of-the-Box-Lösungen und deren Anwendungsbereiche

ChatGPT und Prompt Engineering

Ca. 2 Std. (mit Pause)

Deep Dive in ChatGPT inklusive Tipps & Tricks

Erlernen von effektiver Anwendung (Prompting) mit einfacheren sowie fortgeschrittenen Techniken für verbesserte Ergebnisse

Erarbeitung von massgeschneiderten und wiederverwendbaren Anwendungsfällen für Ihr Unternehmen

Herausforderungen, Limitationen und Ausblick

Ca. 20 Min.

Datenschutzaspekte von Künstlicher Intelligenz

Eine Betrachtung abseits des Hypes: Grenzen generativer KI

Einblick in die zukünftige Entwicklung der KI

Voraussetzungen

Es sind keine formalen Voraussetzungen erforderlich.

Wichtig: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen ihre eigenen Laptops mitbringen.

Referentin und Referent

Dominic Graber und Luisa Lager, Partner, Mindmode GmbH

Kosten

CHF 300 für Mitglieder von Schwyz Next

CHF 400 für Nicht-Mitglieder

Anmeldung

Per E-Mail an nadja.leutert@schwyz-next.ch

Erforderliche Angaben: Vorname, Nachname, E-Mail, Unternehmen, Rechnungsadresse

Es können maximal 10 Personen am Workshop teilnehmen.

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