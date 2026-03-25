Schwyz Next: Workshop – Einsatz generativer KI-Tools im Unternehmenskontext von KMUs
Pfäffikon – Generative Künstliche Intelligenz ist zu einem festen Bestandteil der modernen Arbeitswelt geworden. Dieser Workshop bietet einen fundierten und praxisorientierten Einstieg, der speziell auf die Bedürfnisse und den Kontext von Schweizer KMUs zugeschnitten ist. Sie erhalten ein klares Verständnis der zugrundeliegenden Technologie und lernen, wie Sie generative KI-Tools wie ChatGPT systematisch und sicher für Ihren Unternehmensalltag nutzen können.
Ziel ist es, Ihnen die notwendigen Kompetenzen zu vermitteln, um das Potenzial dieser Werkzeuge für mehr Effizienz und Innovation zu erschliessen.
Inhalt
Nach diesem Workshop sind Sie in der Lage,
- … die Funktionsweise und die wichtigsten Begriffe der generativen KI zu erklären;
- … konkrete Anwendungsfälle für den Einsatz von KI in Ihrem Unternehmen zu identifizieren;
- … die Prinzipien des Prompt Engineering anzuwenden, um mit ChatGPT und ähnlichen Tools präzise Ergebnisse zu erzielen;
- … eigene, wiederverwendbare Anwendungsfälle für Ihre spezifischen Aufgaben zu entwickeln;
- … die zentralen Herausforderungen, insbesondere im Bereich Datenschutz, und die Grenzen der Technologie realistisch einzuschätzen.
Zielpublikum
Personen, die sich für die praktische Anwendung und Nutzung von generativer Künstlicher Intelligenz im KMU-Kontext interessieren. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.
Programm
Einführung in das Thema Generative Künstliche Intelligenz
Ca. 20 Min.
- Begriffsdefinitionen
- Aufzeigen der Funktionsweise
Spezifische Anwendungsfälle für Unternehmen
Ca. 30 Min.
- Einblick in Fallbeispiele, welche die Anwendung von ChatGPT und anderer generativer KI-Tools im Unternehmenskontext aufzeigen
- Übersicht über vorhandene Out-of-the-Box-Lösungen und deren Anwendungsbereiche
ChatGPT und Prompt Engineering
Ca. 2 Std. (mit Pause)
- Deep Dive in ChatGPT inklusive Tipps & Tricks
- Erlernen von effektiver Anwendung (Prompting) mit einfacheren sowie fortgeschrittenen Techniken für verbesserte Ergebnisse
- Erarbeitung von massgeschneiderten und wiederverwendbaren Anwendungsfällen für Ihr Unternehmen
Herausforderungen, Limitationen und Ausblick
Ca. 20 Min.
- Datenschutzaspekte von Künstlicher Intelligenz
- Eine Betrachtung abseits des Hypes: Grenzen generativer KI
- Einblick in die zukünftige Entwicklung der KI
Voraussetzungen
- Es sind keine formalen Voraussetzungen erforderlich.
- Wichtig: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen ihre eigenen Laptops mitbringen.
Referentin und Referent
Dominic Graber und Luisa Lager, Partner, Mindmode GmbH
Kosten
CHF 300 für Mitglieder von Schwyz Next
CHF 400 für Nicht-Mitglieder
Anmeldung
Per E-Mail an nadja.leutert@schwyz-next.ch
Erforderliche Angaben: Vorname, Nachname, E-Mail, Unternehmen, Rechnungsadresse
Es können maximal 10 Personen am Workshop teilnehmen.