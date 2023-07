SecureSafe lanciert den Passwortmanager für Unternehmen und eine Browser- Erweiterung

Zürich – Der Schweizer Datei- und Passwortmanager SecureSafe bietet neu einen Passwortmanager für Unternehmen an, wodurch Passwörter und Login-Daten einfach in Gruppen geteilt werden können. Zudem wurde der SecureSafe mit einer Browsererweiterung zum automatischen Ausfüllen der Loginfelder erweitertert.

Dadurch können sich die Benutzer direkt über den Browser schnell und sicher in die gewünschte Website, in Online-Shops oder Web-Applikationen einloggen.

Mehr Sicherheit im Unternehmen mit dem Passwortmanager für Unternehmen

Neu können mit SecureSafe die Passwörter in einem Team-Passwortmanager geteilt werden. Dies vereinfacht die Zusammenarbeit und schafft reibungslose Abläufe bei Abwesenheiten. Zudem können die Firmen-Logins zentral verwaltet werden, was das On- und Offboarding von Mitarbeitenden sehr effizient gestaltet. Neben der einfachen Passwortverwaltung stehen den Mitarbeitenden ein Passwortgenerator, ein Passwortprüfer und die Autofill-Funktion zum automatischen Ausfüllen der Passwörter zur Verfügung. Dadurch werden sensible Informationen und Firmendaten besser vor unbefugten Zugriffen geschützt.

Passwortmanagement direkt im Browser mit der SecureSafe Browser-Erweiterung

Über eine Million Privatpersonen und zahlreiche Unternehmen nutzen SecureSafe zur Speicherung ihrer Dateien und Passwörter. Neben dem DACH-Raum ist speziell in den USA die Nachfrage nach SecurSafe hoch. Neben der Mobile, Desktop und Web App steht neu auch eine Browser-Erweiterung zur Verfügung, wodurch das Passwortmanagement noch einfacher wird. Aktuell steht die Erweiterung für Google Chrome, Mozilla Firefox, Micrsofot Edge und Brave zur Verfügung – weitere Browser folgen.

Maximale Sicherheit

SecureSafe speichert sämtlichen Daten in der Schweiz und stützt sich auf zwei zertifizierte Datencenter, welche die Anforderungen der Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA erfüllen. Eines der Datencenter befindet sich in einem ehemaligen Militärbunker in den Schweizer Bergen. Zudem sind diverse Schutzmechanismen direkt in der Architektur der SecureSafe-Anwendung implementiert. So kann gewährleistet werden, dass die persönlichen Daten jederzeit geschützt bleiben. Aufgrund dieser Sicherheitsstandards setzen neben mehreren Schweizer Grossbanken u.a. die Mobiliar, Helvetia, die Stadtpolizei Zürich, Treuhand Suisse, Alpiq, Kendris oder Swissgrid auf SecureSafe. (DSwiss/mc/hfu)