Schwyz Next Webinar: Werkzeuge für starke Teams in unsicherer Umwelt

Webinar – Was hat eine Biwak-Gleitschirm-Expedition in Nordindien mit dem Alltag von Führungskräften in KMU zu tun? Sehr viel, wenn es um Top-Leistungen unter Druck, Team-Zusammenhalt in der Krise und stabile Entscheidungen auf unsicherem Terrain geht.

Der Referent nimmt Sie mit auf eine eindrucksvolle Reise durch den Himalaya – mit Gleitschirm, Zelt und einer Crew aus Individualisten. Was als Abenteuer beginnt, wird zur Lektion in moderner Führung. Wie baut man ein Team, das nicht nur in der Komfortzone, sondern auch in Stresssituationen funktioniert? Wie trifft man gute Entscheidungen trotz Unsicherheit und unter zeitlichem Druck?

In diesem Webinar lernen Sie zwei praxiserprobte Werkzeuge kennen, mit denen Sie Ihr Team resilienter und leistungsfähiger aufstellen können – bereit für den turbulenten Alltag.

Zielpublikum

Führungskräfte von Schwyzer KMU – insbesondere Entscheidungsträger*innen, ICT-Verantwortliche, Sicherheitsbeauftragte sowie weitere Personen mit Interesse an digitalen Entwicklungen

Inhalt

Kennenlernen von zwei sofort anwendbaren Führungswerkzeugen in unsicherem Umfeld

Entdecken von inspirierenden Perspektiven aus der Praxis extremer Teamarbeit

Einblick in eine reflektierte Verbindung zwischen Naturerlebnis und Führungsalltag

Fragen und Antworten

Referent

Dr. Oliver Wirths, Outdoor-Coach und früherer Lufthansa-Manager, Alpine Leadership Institute GmbH

Kosten

Die Teilnahme ist kostenlos.

Weitere Informationen und Anmeldung…