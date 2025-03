Seit 20 Jahren digitalisiert ti&m die Schweiz innovativ und nachhaltig

Zürich – Als Vorreiter in der Adaption von neuen Technologien wie KI, Technologiepartner für Digitalisierungsprojekte und Entwickler von eigenen Produkten hat sich ti&m seit der Gründung 2005 als eine wichtige innovative Kraft in der Schweizer IT-Branche etabliert. Zeit, um zurückzuschauen.

Mit 600 Mitarbeitenden an sechs Standorten in der Schweiz, Deutschland und Singapur gehört ti&m heute zu den grössten inhabergeführten IT-Firmen der Schweiz. Mit Fokus auf technologiegetriebene Innovationen und einen integrativen, gesamtheitlichen Ansatz verantwortet das Unternehmen seit 20 Jahren Digitalisierungsprojekte für Kunden aus allen Branchen und entwickelt eigene Produkte.

Vertikale Integration, Innovation und Kundennähe

ti&m setzt konsequent auf vertikale Integration, Lösungen und Projekte werden mit einem End-to-end-Ansatz umgesetzt: Vom IT-Consulting über die agile Softwareentwicklung bis zur Integration in die System- und Applikationslandschaft der Kunden, dem Hosting in eigenen Rechenzentren wie der ti&m Swiss Banking Cloud oder der ti&m eGov Cloud und der Wartung sowie der Weiterentwicklung verantworten die Expertinnen und Experten von ti&m in interdisizplinären Teams alle Schritte von erfolgreichen Digitalisierungsprojekten. Dabei integriert ti&m neue technologische Entwicklungen in Bereichen wie KI, Machine Learning oder Datennutzung, um für seine Kunden zukunftssichere digitale Lösungen zu gestalten.

«Ich wollte kein Stückwerk, sondern mit Technologie ganzheitlich Lösungen und Innovationen entlang der Wertschöpfungskette in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden realisieren. Das ist eines der Kernelemente unserer Arbeitsweise, die wir seit 20 Jahren konsequent verfolgen», so Gründer und Inhaber Thomas Wüst. Resultat dieser Strategie ist ein nachhaltiges Wachstum und die Eröffnung neuer Niederlassungen in der Hauptstadt Bern (2008), den Finanzmetropolen Frankfurt (2016) und Singapur (2019) sowie in Basel und Düsseldorf (beide 2022), um Projekte vor Ort gemeinsam mit lokalen Kunden umzusetzen. Innovativ sein ist seit dem Beginn als Start-up eine wesentliche Komponente der Firmenkultur und mehr als nur ein Bestandteil des Namens von technology, innovation & management. Für seine innovativen Lösungen wurde ti&m mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Master of Swiss Apps für die beste App der Schweiz.

Mehr als IT-Services – ti&m setzt seit jeher auf eigene Produkte

ti&m war von Anfang an kein reiner IT-Dienstleister, sondern investiert seit der Gründung in die Entwicklung eigener Produkte – allein letztes Jahr flossen 100’000 Arbeitsstunden in die eigene Produktlinie. Viele Firmen setzen neben der Individualentwicklung von Software auf die erprobten und branchenunabhängigen Digitalisierungsprodukte für die Bereiche Authentisierung, Identifikation und Onboarding. Gleichzeitig hat sich das Unternehmen seit seinen Anfängen auf Digital Banking fokussiert und gehört mittlerweile zu einem der grössten Schweizer Anbieter von Digital-Banking-Produkten. Heute setzen knapp 30 Schweizer Banken auf die Mobile- und E-Banking-Plattform ti&m Banking und die Integrationsprodukte ti&m Open Banking und ti&m Banking Integration.

Immer wieder reagiert ti&m mit eigenen Produkten auf neue Bedürfnisse am Markt. So wurde dieses Jahr mit Open Datastack eine kollaborative, auf Open Source basierende Datenplattform lanciert. Die moderne Bussiness-Intelligence-Lösung integriert Daten aus verschiedenen Quellen und fördert mit Dashboards und Workflows die organisationsübergreifende, interaktive Zusammenarbeit an Datenprojekten.

Als führendes Software- und Digitalisierungsunternehmen bekennt sich ti&m auch in Zukunft zur Schweiz. «Digitalisierung und AI Power aus der Schweiz, für die Schweiz – mit dieser Vision werden wir als ganzheitlicher Technologiepartner Unternehmen und die öffentliche Verwaltung weiterhin bei der Entwicklung von Lösungen und der Adaption neuer Technologien, vor allem in den Bereichen KI, Automatisierung und Datennutzung, unterstützten», so Thomas Wüst. Gleichzeitig wird ti&m weiter seine Internationalisierung vorantreiben und neue Niederlassungen an Standorten von langjährigen Kunden eröffnen. «So sind wir mit unseren Niederlassungen nahe bei unseren Kunden im jeweiligen Land. An dieser erfolgreichen Strategie werden wir festhalten.» (ti&m/mc)