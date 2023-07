ServiceNow baut seine Vorreiterrolle im KI-Segment aus

Santa Clara – Nach dem kürzlich geschlossenen wegweisenden Deal mit G2K und dem heute erschienenen 2. Quartalsreport, gibt es neue spannende Entwicklungen rund um das KI-Portfolio von ServiceNow:

Text-to-Code: wandelt sprachliche Textaufforderungen, schnell und präzise in ausführbaren Code für die Now Platform um.

Entwickler sind oft mit repetitiven und zeitaufwändigen Arbeiten konfrontiert. Mit Text-to-Code von ServiceNow können sowohl professionelle als auch Low-Code-Entwickler einfache Textbeschreibungen des gewünschten Codes verfassen. Da die Now Platform abteilungs- und systemübergreifend arbeitet, ist die Umwandlung von Konversationen in Code und die Anwendung dessen auf beliebige Arbeitsabläufe nahtlos übertragbar. Dies führt zu besseren Erfahrungen im gesamten Unternehmen und trägt dazu bei, eine hohe Codehygiene und Genauigkeit zu gewährleisten.

Case Summarization: fasst Anwendungsfälle und Kundenhistorie sekundenschnell zusammen, was Zeit spart und Problemlösungen vereinfacht.

Case Summarization nutzt generative KI, um Informationen zu Anwendungsfällen zu lesen und zu analysieren – einschliesslich der gesamten Kundenhistorie. All diese Punkte werden automatisiert zusammengefasst, sodass Mitarbeiter diese in Sekundenschnelle überprüfen und weiterleiten können. Besonders ist: Die Case Summarization wird auf der firmeneigenen LLM von ServiceNow trainiert, die speziell für die Now Platform, Workflows, Automatisierungsanwendungen und -prozesse und vieles mehr entwickelt wurde. Dadurch wird sichergestellt, dass relevante Informationen korrekt aufgezeichnet werden – für mehr Genauigkeit der Daten auf der Plattform und bessere, individuellere Serviceerfahrungen.

CJ Desai, President und Chief Operating Officer bei ServiceNow ordnet die KI-Funktionen in der Pressemitteilung folgendermassen ein: «Das Potenzial der generativen KI, die Art und Weise, wie wir arbeiten, radikal zu verändern, ist unbestreitbar. Die wirkliche Chance besteht darin, dieses Potenzial zu nutzen, um einen bedeutenden Mehrwert für Unternehmen zu generieren. Wir freuen uns sehr über das transformative Versprechen der neuen generativen KI-Funktionen Text-to-Code und Case Summarization. Die Now Platform kann eine breite Palette individueller Unternehmenstools in eine einheitliche Oberfläche integrieren und unseren Kunden konkrete Lösungen in unzähligen Anwendungsfällen bieten.»

Die heute vorgestellten Features bauen auf einer Reihe von Gen AI-Lösungen und Partnerschaften auf, die ServiceNow in diesem Jahr bereits angekündigt hat, darunter: Partnerschaften mit NVIDIA, OpenAI, Hugging Face und Cognizant; Now Assist for Search, das die Leistung der generativen KI in die Portalsuche, Next Experience und den Virtual Agent bringt und Now Assist for Virtual Agent, eine generative KI-Anwendung, die virtuellen Agenten hilft, präzisere, dialogorientierte Antworten auf Fragen von Kunden und Mitarbeitern zu geben.

Die ganze Pressemeldung finden Sie hier: https://www.servicenow.com/company/media/press-room/genai-text-to-code-case-summarization.html

Neue Partnerschaft: ServiceNow, NVIDIA und Accenture schliessen sich zusammen, um die Einführung von generativer KI in Unternehmen zu beschleunigen.

ServiceNow, NVIDIA und Accenture haben heute den Start von AI Lighthouse bekannt gegeben. AI Lighthouse vereint die Automatisierungsplattform und -engine von ServiceNow, das KI-Supercomputing und die Software von NVIDIA sowie die Beratungs- und Implementierungsservices von Accenture. Das umfassende Angebot ermöglicht es Kunden, als Designpartner bei der Entwicklung von kundenspezifischen generativen KI-Grosssprachmodellen und -Anwendungen zusammenzuarbeiten, um ihr Unternehmen voranzubringen.

Im Rahmen der Pressemitteilung äussert sich Bill McDermott, Chairman und CEO von ServiceNow, wie folgt: «Dies ist ein entscheidender Moment für Unternehmen, um die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird, zu revolutionieren. Dank unserer visionären Partner bilden ServiceNow, NVIDIA und Accenture den marktführenden Standard für KI-gestützte Unternehmensinnovationen. Wir erwarten, dass das AI Lighthouse-Kundenprogramm bahnbrechende Ideen mit massivem ROI inspirieren wird: ‹Return on Intelligence›.»

Die ganze Pressemeldung finden Sie hier: https://www.servicenow.com/company/media/press-room/genai-lighthouse-customer-program.html (ServiceNow/mc/ps)