ServiceNow erhöht Umsatzprognose

Santa Clara – ServiceNow hat am Mittwochabend seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt gegeben und erneut ein aussergewöhnliches Quartal vorgelegt, in dem zum wiederholten Mal alle Prognosen hinsichtlich Umsatz und Rentabilität übertroffen wurden.

Infolgedessen erhöht ServiceNow seine Prognose für die Abonnementumsätze für das Gesamtjahr 2025 um 55 Millionen US-Dollar auf 12,835 bis 12,845 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 20 % gegenüber dem Vorjahr auf Basis konstanter Wechselkurse entspricht und erhöht ausserdem die Prognose für die Non-GAAP-Betriebsmarge und die Free-Cashflow-Marge.

Die KI-Strategie von ServiceNow hebt das Unternehmen weiterhin von anderen ab. Mit Künstlicher Intelligenz, Daten und Workflows auf einer einzigen Plattform vereint, erzielt das Unternehmen messbare Produktivitätssteigerungen, eine Rekordakzeptanz seiner Now Assist KI-Produkte, beschleunigt den ROI seiner Kunden und festigt seine Position als KI-Plattform für Unternehmen, die auf echte Ergebnisse ausgerichtet ist – und nicht auf den Hype.

Die KI-Produkte von ServiceNow sind auf dem besten Weg, in diesem Jahr einen ACV von über einer halben Milliarde US-Dollar zu erreichen, was die deutlichen Fortschritte in Richtung des Ziels von einer Milliarde US-Dollar ACV bis 2026 unterstreicht.

12 Now Assist-Verträge mit einem Nettoneuzugang von über einer Million US-Dollar ACV, darunter ein Vertrag mit über zehn Millionen US-Dollar.

Das Vertragsvolumen des AI Control Tower hat sich im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal mehr als vervierfacht.

Die Finanzhighlights des dritten Quartals 2025 umfassen:

Die Abonnementumsätze beliefen sich im dritten Quartal auf 3,299 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 20,5 % gegenüber dem Vorjahr bei konstanter Währung entspricht und 100 Basispunkte über dem oberen Ende der Prognosespanne liegt.

Die aktuellen verbleibenden Leistungsverpflichtungen (cRPO) beliefen sich im dritten Quartal auf 11,35 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 20,5 % gegenüber dem Vorjahr bei konstanter Währung entspricht und 250 Basispunkte über der Prognose liegt.

Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen (RPO) beliefen sich im dritten Quartal auf 24,3 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 23 % gegenüber dem Vorjahr bei konstanter Währung entspricht.

Die Non-GAAP-Betriebsmarge lag im dritten Quartal bei 33,5 % und damit 300 Basispunkte über der Prognose.

Nicht-GAAP-verwässertes EPS im dritten Quartal lag bei 4,82 US-Dollar, ein Anstieg von 30 % gegenüber dem Vorjahr / gegenüber dem Konsens von 4,26 US-Dollar.

Darüber hinaus gaben ServiceNow und NVIDIA gestern auf der GTC eine erweiterte Partnerschaft bekannt, die vertrauenswürdige KI zum Mainstream macht, darunter ein neues multimodales Reasoning-Modell, das die Rechenleistung grosser Modelle zu einem Bruchteil der Grösse und Kosten bietet, sowie eine Integration, die intelligente, automatisierte Rechenzentren ermöglicht.

ServiceNow hat ausserdem Folgendes angekündigt:

Eine Zusammenarbeit mit FedEx Dataworks zum Aufbau KI-gestützter Lieferketten-Workflows, die die globale Logistikintelligenz von FedEx Dataworks mit den Automatisierungs- und Workflow-Funktionen der ServiceNow KI-Plattform kombinieren.

Eine Investition in Zaelab zur Beschleunigung der CRM- und KI-gesteuerten Modernisierung für Kunden aus den Bereichen Fertigung und Technologie.

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals 2025 mit Bill McDermott (Vorstandsvorsitzender und CEO) und Gina Mastantuono (CFO) steht Ihnen hier auf der Investorenseite von ServiceNow zur Verfügung. (ServiceNow/mc/ps)