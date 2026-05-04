Europa-Verlauf: Moderate Verluste – Auto- und Versorgeraktien schwächeln

Paris/London/Zürich – Die Aktienmärkte in Europa haben am Montag überwiegend nachgegeben. Sie litten unter der nach wie vor unklaren Lage im Nahen Osten und damit einhergehenden erneut steigenden Ölpreisen. Hinzu kam die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Zölle für die Autobranche in der EU auf 25 Prozent anzuheben, was vor allem Aktien dieser Branche belastete. In London blieb der Aktienmarkt feiertagsbedingt geschlossen.

Der EuroStoxx50 büsste gegen Mittag 0,7 Prozent auf 5.842 Punkte ein und auch der französische Cac 40 und der italienische FTSE MIB gaben in ähnlicher Höhe nach. In Spanien indes fiel das Minus mit 1,1 Prozent deutlicher aus, während ausserhalb der Euroregion, in der Schweiz, die Verluste des SMI mit minus 0,4 Prozent auf 13.090 Punkte moderater waren.

Unter den einzelnen Branchen zeigten sich die Versorger besonders schwach, angeführt von der italienischen Enel , die 2,8 Prozent einbüssten. Analyst Rob Pulleyn von der US-Bank Morgan Stanley senkte sein Anlageurteil für die Aktie von «Equal-weight» auf «Underweight» und sein Kursziel von 9,50 auf 9,00 Euro.

Er bleibt für Versorger allgemein weiter positiv gestimmt. Eingriffe in den Strommarkt bewertet Pulleyn jedoch als grösstes Risiko für die Branche in der Sommersaison, wenn die Gasspeicher wieder aufgefüllt werden. Das Risiko in Italien schätzt er als besonders hoch ein, weshalb auch Italgas um deutliche 1,4 Prozent nachgaben.

Unter den Autowerten gaben vor allem deutsche Aktien nach. Im EuroStoxx verloren Ferrari 0,7 Prozent. Stellantis und Renault dagegen legten nach Verlusten in den vergangenen Handelstagen leicht zu.

Im Blick standen weiterhin die Übernahmeambitionen der Unicredit , deren Aktien um 0,3 Prozent nachgaben. Während ihrer ausserordentlichen Hauptversammlung will sich die italienische Grossbank die Zustimmung ihrer Aktionäre für ein offizielles Übernahmeangebot an die Commerzbank für diesen Dienstag holen.

Zu den Gewinnern des Tages gehören unterdessen Technologiewerte wie Infineon im EuroStoxx mit plus 1,4 Prozent, STMicro im Cac 40 mit 4,6 Prozent oder in der Schweiz etwa VAT und Ams-Osram , die um jeweils etwa 2 Prozent stiegen. Diese Werte reagierten positiv auf die am Donnerstag nach dem US-Börsenschluss vorgelegten Quartalszahlen und Aussagen des iPhone-Herstellers Apple. (awp/mc/pg)

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