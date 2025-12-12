ServiceNow geht mit Lidl-Trek als offizieller KI-Partner auf Tour

München – Das Radsport-Team Lidl-Trek geht eine Partnerschaft mit ServiceNow ein. Die Partnerschaft vereint zwei Teams, die sich durch ihr Engagement für Leistung, Widerstandsfähigkeit und den Willen zum Sieg auszeichnen. Gemeinsam wollen Lidl-Trek und ServiceNow zeigen, wie menschliches Talent und intelligente Technologie die Zusammenarbeit stärken, den Fokus schärfen und den Erfolg sowohl auf als auch abseits des Fahrrads unterstützen können.

Nach der bisher erfolgreichsten Saison von Lidl-Trek, in der das Team als drittbestes Team im UCI WorldTour-Ranking abschloss, strebt das Team weiterhin eine Aufwärtsentwicklung an, um die Spitzenposition zu erreichen. Als offizieller KI-Partner des Teams wird das ServiceNow-Logo auf dem 2026-Trikot von Lidl-Trek zu sehen sein, das am 11. Dezember enthüllt wird und auf der Bauchpartie platziert ist. (pd/mc)