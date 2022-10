ServiceNow hebt Prognosen an, Bill McDermott neuer Vorstandvorsitzender

Santa Clara – ServiceNow, Spezialistin für Cloud-basierte digitale Workflows, hat am 26. Oktober seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2022 veröffentlicht. ServiceNow verzeichnet ein hervorragendes drittes Quartal und übertraf die Prognosen für die wichtigsten Q3-Kennzahlen mit einem Wachstum der Subskriptionsumsätze und des cRPO bei konstanten Wechselkursen sowie der operativen Marge.

Das Unternehmen hebt seine Prognose für das Wachstum der Subskriptionsumsätze bei konstanten Wechselkursen auf 28,5 % an (ohne Berücksichtigung währungsbedingter Belastungen in Höhe von 550 Basispunkten). Diese Ergebnisse zeigen: Das Geschäft von ServiceNow ist widerstandsfähig und das Unternehmen blickt zuversichtlich in die Zukunft. Im derzeitigen «Need for Speed»-Umfeld setzen viele Kunden den strategischen Schwerpunkt auf ServiceNow.

Vor diesem Hintergrund hat ServiceNow das neue Programm RiseUp with ServiceNow angekündigt, mit dem Ziel, bis 2024 weltweit 1 Million Menschen für die eigene Plattform zu qualifizieren. Kunden und Partner von ServiceNow sowie das Unternehmen selbst bauen ihre ServiceNow-Workforce aus. RiseUp wird den Menschen die Fähigkeiten vermitteln, um diese Chance zu nutzen.

ServiceNow gab ausserdem bekannt, dass Bill McDermott zum Vorstandvorsitzenden von ServiceNow ernannt wurde. Gründer Fred Luddy, der in den letzten mehr als vier Jahren den Vorsitz innehatte, wird weiterhin Mitglied des Vorstands bleiben. (ServiceNow/mc/hfu)