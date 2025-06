«Die Restaurierung hat ihr das Leben genommen»

Diese furchtbaren Wimpern! Gläubige haben mit Entsetzen auf die Restaurierung des wichtigsten Gnadenbilds von Sevilla reagiert. Nun wurden die Korrekturen korrigiert – doch viele halten den Schaden für irreparabel.

Den Gläubigen kamen die Tränen, als sie ihre trauernde Macarena wiedersahen. In Sevilla herrscht Aufruhr vor dem wichtigsten Gnadenbild, das in der Stadt die Hauptrolle bei der jährlichen Prozession während der «Semana Santa» spielt. Nach einer missglückten Restaurierung der verehrten Statue der «Virgen de la Esperanza Macarena» aus dem 17. Jahrhundert kam es in der andalusischen Hauptstadt zu Protesten.

Inzwischen wurden die Korrekturen zwar wieder korrigiert – insgesamt dreimal innerhalb weniger Tage. Doch die Unruhe dauert an, denn es handelt sich nicht nur um die beliebteste Heiligenfigur Sevillas, die weit über die Stadtgrenzen hinaus verehrt wird. Sie ist für viele Sevillaner ein Symbol ihrer Identität; bei ihr suchten schon Generationen Trost.

