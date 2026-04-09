ServiceNow macht KI-natives Plattformerlebnis zum Standard für alle Kunden und Produkte

Zürich – ServiceNow, der AI Control Tower für die geschäftliche Neuerfindung, hat heute bekannt gegeben, dass sein gesamtes Produktportfolio künftig KI-gestützt sein wird. Jedes ServiceNow-Produkt umfasst nun integrierte KI, Datenvernetzung, Workflow-Automatisierung, Sicherheit und Governance. Diese Weiterentwicklung ermöglicht es Unternehmen, ihre KI-Initiativen schneller voranzutreiben und den maximalen Nutzen aus KI zu ziehen. Dafür werden alle entscheidenden Komponenten für den unternehmensweiten Einsatz zusammengeführt: ein dialogbasierter Zugangspunkt (EmployeeWorks), vernetzte Daten für unternehmensübergreifenden Kontext (Workflow Data Fabric), Transparenz und Governance (AI Control Tower) sowie autonome Workflows, die nicht nur unterstützen, sondern eigenständig handeln können.

Zudem stellte ServiceNow die Context Engine vor. Dabei handelt es sich um eine Lösung für den unternehmensweiten Zugang zu Kontextinformationen, die Beziehungen, Richtlinien und Entscheidungsverläufe hinter jeder KI-Entscheidung verknüpft und berücksichtigt. Ergänzend wurden neue ServiceNow Build Agent Skills präsentiert, die es Entwicklern ermöglichen, mit ihren bevorzugten Tools zu arbeiten und Anwendungen direkt auf der ServiceNow AI Platform bereitzustellen.

Eine einheitliche Plattform zum Verständnis von Zusammenhängen und automatische Ausführung von Workflows auf Basis dieser Erkenntnisse

Der Markt für Unternehmenssoftware ist stark fragmentiert: Durchschnittliche Unternehmen nutzen Hunderte von Anwendungen, jeweils mit eigenen Datenmodellen, Sicherheitsparametern und Governance-Logiken. Viele Anbieter verschärfen dieses Problem, indem sie KI nachträglich an ohnehin schon isolierte Systeme anbinden. Diese Zusatzlösungen sind jedoch nicht in der Lage, unternehmensweit kontextbasiert und nachvollziehbar zu agieren.

-> ServiceNow verfolgt einen anderen Ansatz: Statt eines Flickenteppichs aus KI-Erweiterungen bietet das Unternehmen eine einheitliche Plattform, die Zusammenhänge versteht, und Workflows automatisch auf Basis dieser Erkenntnisse ausführt.

„Die meisten Unternehmen verbringen Monate damit, die notwendigen Komponenten für den Einsatz von KI im Unternehmen zusammenzustellen. Bis das gelungen ist, haben sich die Anforderungen in den meisten Fällen bereits wieder verändert. ServiceNow bündelt all diese Komponenten, sodass Kunden von Anfang an von einem durchgängigen KI-nativen Erlebnis bei allen Produkten und Paketen profitieren – statt zunächst einen aufwendigen Beschaffungsprozess durchlaufen zu müssen“, sagt Amit Zavery, President, Chief Product Officer und Chief Operating Officer bei ServiceNow. „ServiceNow definiert neu, wie Unternehmen Mehrwert aus KI ziehen und stellt dafür alle notwendigen Funktionen für den unternehmensweiten Einsatz bereit. Von der Context Engine über Datenvernetzung und Governance bis hin zur Ausführung ist alles standardmässig enthalten. Sämtliche Funktionen sind direkt in die Arbeitsprozesse integriert und lassen sich mit den Tools nutzen, die Entwickler bereits verwenden.“

Verfügbarkeit

ESM Foundation und das neue Angebotsmodell sind ab sofort verfügbar. Die Build Agent-Funktionen folgen am 15. April. Die Context Engine ist aktuell für ausgewählte Kunden in der Vorschau verfügbar; Details zur allgemeinen Verfügbarkeit werden später bekannt gegeben.