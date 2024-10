ServiceNow Q3 2024 Earnings Announcement

Santa Clara – ServiceNow verzeichnete ein weiteres aussergewöhnliches Quartal und übertraf darin erneut alle Kennzahlen für Umsatzwachstum und Rentabilität.

Das Unternehmen setzt seine Mission um, KI für seine Kunden nutzbar zu machen. Im dritten Quartal 2024 war der ServiceNow Now Assist AI weiterhin das am schnellsten wachsende Produkt des Unternehmens und beschleunigte die unternehmensweite Expansion. Das Unternehmen meldete 44 Kunden, die mehr als 1 Million US-Dollar für Now Assist AI ausgaben, darunter sechs Kunden mit mehr als 5 Millionen US-Dollar und zwei Kunden mit mehr als 10 Millionen US-Dollar.

Zu den Highlights des 3. Quartals des Geschäftsjahres 2024 zählen:

Die Abonnementseinnahmen im dritten Quartal beliefen sich auf 2,715 Milliarden US-Dollar, was einem währungsbereinigten Wachstum von 22,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht und 200 Basispunkte über unserer Prognose liegt.

Verbleibende Leistungsverpflichtungen (RPO) in Höhe von 19,5 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal entsprechen einem währungsbereinigten Wachstum von 33 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einer Zunahme sowohl gegenüber dem vorherigen Quartal als auch gegenüber dem Vorjahr.

Die laufenden Leistungsverpflichtungen (cRPO) beliefen sich im dritten Quartal auf 9,36 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem währungsbereinigten Wachstum von 23,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, 150 Basispunkten über der Prognose und einer Zunahme um 100 Basispunkte gegenüber dem zweiten Quartal.

Die operative Marge (Non-GAAP) für das dritte Quartal lag bei über 31 Prozent und damit mehr als 150 Basispunkte über der Prognose, was auf das Timing der Investitionen, unsere überdurchschnittliche Performance und die Effizienz unserer operativen Kosten zurückzuführen ist.

15 Vertragsabschlüsse mit einem Netto-Neuwert von über 5 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und 6 Vertragsabschlüsse mit einem Netto-Neuwert von über 10 Millionen US-Dollar.

Eine branchenführende Erneuerungsrate von 98 Prozent.

Angesichts der überdurchschnittlichen Entwicklung im dritten Quartal heben wir unsere Umsatzprognose für 2024 um 78 Millionen US-Dollar auf eine Spanne von 10,655 bis 10,660 Milliarden US-Dollar an, was einem Wachstum von 22,5 Prozent auf Basis konstanter Wechselkurse gegenüber dem Vorjahr entspricht.

ServiceNow hat heute auch Amit Zavery, einen langjährigen Experten der Unternehmenssoftwarebranche, zum President Chief Product Officer (CPO) und Chief Operating Officer (COO) ernannt. Er wird ab dem 28. Oktober 2024 die Bereiche Produkt und Technologie bei ServiceNow leiten. Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der Unternehmenstechnologie und früheren Führungspositionen bei Google Cloud und Oracle ist Zavery eine visionäre Führungspersönlichkeit, die umfassende Erfahrung in den Bereichen Innovation, Transformation und Skalierung von Unternehmen mitbringt. Zavery wird für die Now Platform, die Produkte, die Technologie, die Cloud-Infrastruktur, die Benutzererfahrung und unternehmensweite Abläufe von ServiceNow verantwortlich sein und sicherstellen, dass alle Lösungen die realen Geschäftsanforderungen der ServiceNow-Kunden erfüllen.

Darüber hinaus kündigte ServiceNow heute die Einführung von ServiceNow Workflow Data Fabric an, einer integrierten Datenstruktur, die Geschäfts- und Technologiedaten im gesamten Unternehmen vereinheitlicht. Zudem wurden mehrere Partnerschaften angekündigt, die darauf abzielen, das Ökosystem zu erweitern und die geschäftliche Transformation der Kunden zu beschleunigen, darunter die Zusammenarbeit mit NVIDIA,Rimini Street, Siemens, Pearson, Snowflake und Databricks.

Die Aufzeichnung zur Veröffentlichung der Quartalszahlen von Q3 finden Sie unter diesem Link.