ServiceNow steigert 2019 den Umsatz um 33% auf 3.46 Milliarden USD

Santa Clara – ServiceNow (NYSE: NOW) gab die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das am 31. Dezember 2019 zu Ende gegangene Jahr bekannt, mit einem Abonnementsumsatz von 899 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2019, was einem Wachstum von 35% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Während des vierten Quartals schloss ServiceNow 76 Transaktionen mit einem neuen jährlichen Nettovertragswert (ACV) von mehr als 1 Million US-Dollar ab, was einem Wachstum von 49% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das Unternehmen schloss das Jahr mit insgesamt 892 Kunden mit einem ACV-Wert von mehr als 1 Million US-Dollar ab, was einem Kundenzuwachs von 32% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Prognosen übertroffen

„ServiceNow hat das obere Ende der Prognose für das 4. Quartal übertroffen und das Jahr sehr stark abgeschlossen“, sagte Bill McDermott, Präsident und CEO von ServiceNow. „Im 4. Quartal haben wir Rekordabschlüsse und eine breite Erweiterung der Now-Plattform erlebt. ServiceNow orchestriert das, was jedes Unternehmen will – Arbeitsabläufe, die grossartige Erlebnisse schaffen. Die digitale Transformation treibt unsere Dynamik voran, da Kunden aus allen Branchen die Einfachheit, die ServiceNow ermöglicht, schnell annehmen.“

„Ich bin begeistert, ein Teil von ServiceNow zu sein, wo wir uns verpflichtet haben, erstklassige Ergebnisse für unsere Kunden und starke Ergebnisse für unsere Aktionäre zu liefern – wie unsere Leistungen im 4. Quartal zeigen“, sagte Gina Mastantuono, ServiceNow CFO. „Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns weiterhin auf ein nachhaltiges Umsatzwachstum, da wir unser Geschäft auf 10 Milliarden US-Dollar und mehr steigern wollen. (ServiceNow/mc/hfu)

Detaillierte Zahlen finden sich im englischsprachigen Bericht hier…