ServiceNow tätigt strategische Investition in Beratungs- und Implementierungspartner Plat4mation

München / Zürich – ServiceNow, die Spezialistin für digitale Workflows, und Keensight Capital, ein europäischer Growth-Buyout-Investor, haben heute eine strategische Investition in das globale IT-Beratungsunternehmen Plat4mation, einen ServiceNow-Implementierungspartner, bekannt gegeben. Diese erste europäische Investition von ServiceNow Ecosystem Ventures zielt darauf ab, die Time-to-Value für die Kunden zu beschleunigen und das Wachstum der Partner voranzutreiben, indem die Kapazitäten für die Markteinführung erweitert und die GenAI-Kompetenzen von ServiceNow verbessert werden. Plat4mation plant, seine ServiceNow-Erfahrungen und -Referenzen in der globalen Kunden- und Mitarbeiterbasis zu nutzen und auszubauen. Angesichts des enormen Marktpotenzials wird sich Plat4Mation zunächst auf die digitale Transformation im kritischen Segment des deutschen Mittelstandes konzentrieren.

Der Mittelstand ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland und macht 99 % der 3,4 Millionen Unternehmen im Land aus. Ebenso in der Schweiz, hier sind mehr als 99% der über 600‘000 Unternehmen KMU und stellen zwei Drittel der Arbeitsplätze. Dem grossen Ziel der Digitalisierung und der Transformation durch KI stehen vielerorts Probleme in Bereichen wie Datenschutz, Sicherheitsanforderungen, Talent-Skilling und technologische Standards entgegen. Als Unternehmen mit Hauptsitz in Europa wird Plat4mation seine Expertise und Beziehungen nutzen, um die Adaption und den Mehrwert von ServiceNow in der Region zu steigern.

„Wir sehen auf dem deutschen und dem mitteleuropäischen Markt weiterhin ein grosses Wachstumspotenzial“, so David Parsons, Senior Vice President of Ecosystem Ventures bei ServiceNow. „Deshalb benötigen wir erfahrene Fachleute und Partner, die unseren Kunden dabei helfen, ihre ServiceNow-Investitionen schneller nutzen zu können. Plat4mation hat als geschätzter Partner entscheidend dazu beigetragen, unseren gemeinsamen Kunden weltweit einen gesteigerten Mehrwert und überzeugende Ergebnisse zu verkaufen und zu liefern. Nun plant das Unternehmen, seine Expertise in den Bereichen digitale Transformation und generative KI auf ausgewählte ‹Use Cases› in einigen der innovativsten mittelständischen Unternehmen in Deutschland zu erweitern und so deren Wettbewerbsfähigkeit, Differenzierung und Wachstum zu unterstützen.“

Das Ziel ist es, die Expertise von Plat4mation in der Unterstützung von Unternehmenskunden bei der Modernisierung und der digitalen Transformation dazu zu nutzen, die Vorteile der Now Platform für einen neuen branchenübergreifenden Sektor zu erschliessen. Im Rahmen dieser Investition plant das Unternehmen, mehr als 400 ServiceNow-Fachkräfte in Deutschland und Mitteleuropa einzustellen und so die Bemühungen von Rise up with ServiceNow voranzutreiben, eine Million Menschen für die Benutzung der Now Platform auszubilden.

„In den letzten zehn Jahren ist unser globales Team auf 450 Mitarbeitende angewachsen, das unseren Kunden durch Bereitstellung von Beratungs-, Branchen- und Domänenexpertise von ServiceNow dabei hilft, Arbeitsabläufe in jedem Bereich ihres Unternehmens zu optimieren“, erklärt Elmer de Valk, CEO von Plat4mation. „Als hundertprozentiger ServiceNow-Partner ist unser Erfolg seit jeher mit dem von ServiceNow verknüpft. Die Investition ist eine Würdigung unserer langjährigen, für beide Seiten profitablen Partnerschaft. Wir freuen uns darauf, weiter zum Erfolg von ServiceNow beizutragen, indem wir unsere Präsenz im deutschen Mittelstand, in EMEA und in den USA strategisch ausbauen.“

ServiceNow Ecosystem Ventures investiert an der Seite von Keensight Capital, dem Hauptinvestor, in Plat4mation. Ecosystem Ventures wurde im Mai 2023 gegründet und hat bereits in Blueship Co., Ltd. und Japan System Co., Ltd. sowie in ANSR in Indien investiert.

Mehr Informationen über das Ecosystem Ventures-Programm von ServiceNow finden Sie hier. (ServiceNow/mc/ps)