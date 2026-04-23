ServiceNow übertrifft eigene Prognosen im ersten Quartal

Santa Clara – ServiceNow hat gestern Abend seine Ergebnisse für das erste Quartal 2026 veröffentlicht und erneut gezeigt, dass seine Rolle als AI Control Tower für die Transformation von Unternehmen zu nachhaltigem Wachstum führt.

Die Prognosen für Umsatzwachstum und Profitabilität im ersten Quartal 2026 wurden in allen Bereichen übertroffen.

16 Abschlüsse mit jeweils über 5 Millionen US-Dollar an neuem jährlichem Vertragswert (ACV) im ersten Quartal, was einem Wachstum von nahezu 80 % im Jahresvergleich entspricht.

Now Assist, unsere KI-Lösung, übertrifft weiterhin die Erwartungen: Die Zahl der Kunden mit einem ACV von über 1 Million US-Dollar ist im Jahresvergleich um mehr als 130 % gestiegen und liegt auf Kurs, unser Ziel von über 1 Milliarde US-Dollar ACV im Jahr 2026 zu erreichen.

Das durchschnittliche Vertragsvolumen im Bereich AI Control Tower hat sich im Quartalsvergleich mehr als verdoppelt.

Bereitstellung einer vollständig KI-nativen Erfahrung über alle kommerziellen Angebote hinweg – mit standardmässig integrierter KI, Datenanbindung, Workflow-Ausführung, Sicherheit und Governance.

Im ersten Quartal hat ServiceNow rund 20,1 Millionen Aktien zurückgekauft – fast doppelt so viele wie im gesamten Jahr 2025 – bei einem verbleibenden Rückkaufvolumen von rund 4,2 Milliarden US-Dollar. Dies unterstreicht unser Vertrauen in den langfristigen Wert des Unternehmens.

Auf Basis dieser Dynamik hat ServiceNow die Prognose für die abonnementbasierten Umsätze im Gesamtjahr 2026 auf 15,735 bis 15,775 Milliarden US-Dollar angehoben. Dies entspricht einem Wachstum von 20,5 % bis 21 % im Jahresvergleich (auf Basis konstanter Wechselkurse), einer operativen Marge (non-GAAP) von 31,5 % sowie einer Free-Cashflow-Marge (non-GAAP) von 35 %.

Highlights Q1 2026:

Abonnementumsatz: 3,671 Milliarden US-Dollar, entsprechen 19 % Wachstum im Jahresvergleich (bei konstanten Wechselkursen), über dem oberen Ende der Prognose

RPO: 27,7 Milliarden US-Dollar, entsprechen 23,5 % Wachstum im Jahresvergleich (bei konstanten Wechselkursen)

cRPO: 12,64 Milliarden US-Dollar, entsprechen 21 % Wachstum im Jahresvergleich (bei konstanten Wechselkursen), 100 Basispunkte über der Prognose

Operative Marge (non-GAAP): 32 %, 50 Basispunkte über der Prognose

Gewinn je Aktie (verwässert, non-GAAP): 0,97 US-Dollar

Die Stärke der ServiceNow-Plattform zeigt sich deutlich im gesamten Geschäft:

630 Kunden erzielen inzwischen einen jährlichen Vertragswert (ACV) von über 5 Millionen US-Dollar mit ServiceNow, was einem Wachstum von rund 22 % im Jahresvergleich entspricht.

Moveworks hat sein Ziel im ersten vollen Quartal übertroffen und allein im ersten Quartal mehr Abschlüsse über 1 Million US-Dollar erzielt als im gesamten Vorjahr.

Der neu generierte ACV im Bereich Sales CRM ist im Jahresvergleich um mehr als das Fünffache gestiegen – bei einer Zunahme der Anzahl der Abschlüsse um über 80 %.

ServiceNow hat die Übernahme von Armis vorzeitig abgeschlossen und damit die Expansion seiner autonomen Sicherheitsplattform beschleunigt.

Heute hat ServiceNow ausserdem folgendes bekannt gegeben:

Eine erweiterte Partnerschaft mit Google Cloud: Vorstellung neuer KI-Lösungen für 5G-Netze, den Einzelhandel und IT-Betrieb, die Unternehmen ermöglichen, Probleme zu erkennen und zu beheben, bevor sie sich auf Kunden auswirken.

TridentCare hat die ServiceNow AI Platform implementiert, um End-to-End-Prozesse bei jährlich 5,4 Millionen Patientenkontakten zu transformieren. Manuelle Abstimmungen wurden durch autonome, KI-gestützte Prozesse ersetzt, wodurch eine Automatisierungsquote von 96 % bei der Terminplanung und eine Reduktion der Wartezeiten um 57 % erreicht wurden.

Weitere Informationen zu den Ergebnissen von ServiceNow im ersten Quartal sowie zum Ausblick und zu den Unterschieden zwischen non-GAAP- und GAAP-Kennzahlen finden Sie hier in der entsprechenden Pressemitteilung.

Zudem können Sie die Aufzeichnung der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals 2026 mit Bill McDermott, Chairman & CEO von ServiceNow, und Gina Mastantuono, President & CFO von ServiceNow, hier anhören. (ServiceNow/mc/ps)