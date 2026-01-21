ServiceNow und OpenAI beschleunigen gemeinsam die nächste Generation von Enterprise AI

Santa Clara/Zürich – ServiceNow und OpenAI geben eine erweiterte strategische Zusammenarbeit bekannt, um agentische KI-Erlebnisse voranzutreiben und Enterprise-AI-Ergebnisse zu beschleunigen. Die Vereinbarung ermöglicht eine enge Zusammenarbeit zwischen technischen Beratern von OpenAI und Ingenieuren von ServiceNow, die mit Frontier-Modellen ausgestattet werden. Dadurch erhalten Kunden direkten Zugang zu modernsten KI-Fähigkeiten, massgeschneiderte ServiceNow-AI-Lösungen, die an ihre individuellen Roadmaps angepasst sind, sowie höhere Geschwindigkeit und Skalierbarkeit – ganz ohne individuelle Sonderentwicklungen.

ServiceNow wird zudem direkte Speech-to-Speech-Technologie auf Basis von OpenAI-Modellen entwickeln, um Sprachbarrieren zu überwinden und natürlichere Interaktionen zu ermöglichen. Mit den neuesten OpenAI-Modellen, darunter GPT-5.2, erschliesst ServiceNow eine neue Klasse KI-gestützter Automatisierung für die weltweit grössten Unternehmen.

«ServiceNow ist Marktführer für KI-gestützte Workflows und setzt den Enterprise-Standard für messbare Ergebnisse in der Praxis», so Amit Zavery, President, Chief Operating Officer und Chief Product Officer bei ServiceNow. «Gemeinsam mit OpenAI gestalten wir die nächste Generation von KI-Erlebnissen: mit Lösungen, die in komplexen Unternehmensumgebungen End-to-End-Aktionen ausführen. Während Unternehmen von ersten Experimenten zur breiten Einführung übergehen, brauchen sie die gebündelte Stärke mehrerer Technologieführer, um schneller und nachhaltiger Mehrwert zu schaffen. Die Verbindung unserer jeweiligen Technologien ermöglicht genau das – und eröffnet neue, intuitivere Wege, mit KI zu arbeiten.»

«ServiceNow hilft Unternehmen dabei, agentische KI in sichere, skalierbare Workflows zu integrieren, die auf messbare Ergebnisse ausgelegt sind», ergänzt Brad Lightcap, Chief Operating Officer bei OpenAI. «Mit OpenAI-Frontier-Modellen und multimodalen Fähigkeiten innerhalb von ServiceNow profitieren Unternehmen branchenübergreifend von Intelligenz, die Arbeit auch in den komplexesten Umgebungen ganzheitlich übernimmt.»

Co-Innovation für eine schnellere und einfachere Kundeneinführung

Da der Innovationszyklus bei KI-Modellen immer kürzer wird, benötigen grosse Unternehmen Unterstützung, um ihre Workflows kontinuierlich an die neuesten Innovationen anzupassen. Die Integration von OpenAI-Modellen in die ServiceNow AI Platform ergänzt die Configuration Management Database (CMDB) der Kunden und bietet zugleich nativen, eingebetteten Zugriff auf Intelligenz, die Aktionen innerhalb von Workflows gezielt unterstützt. Der ServiceNow AI Control Tower fungiert dabei als Governance- und Orchestrierungsebene und verschafft Unternehmen eine zentrale Übersicht darüber, wie Modelle in Workflows eingesetzt werden, wie sie mit Unternehmensdaten und -systemen interagieren und wie KI-gesteuerte Aktionen kontrolliert und revisionssicher im grossen Massstab ausgeführt werden.

Beispiele dafür sind:

Echtzeit-Speech-to-Speech-Voice-Agents: Gemeinsam mit OpenAI arbeitet ServiceNow an KI-Agenten, die Sprache in Echtzeit verarbeiten und direkt darauf reagieren können – ohne Zwischenschritt über Text. Anwender können beispielsweise in ihrer bevorzugten Sprache sprechen und erhalten sofort eine Antwort von einem KI-Agenten, der einen Case eröffnet, eine Freigabe auslöst und die nächsten Schritte orchestriert. Ganz ohne Übersetzungsverzögerung, mit präziser Bedeutungsübertragung und ohne unnötige Übergaben.

Beschleunigung der Automatisierung: Die Computer-Use-Modelle von OpenAI eröffnen ServiceNow-Kunden eine neue Klasse der IT-Automatisierung, indem sie Interaktionen mit Systemen ermöglichen. Durch die Umwandlung unstrukturierter Dokumente in verwertbare Daten erweitert diese Fähigkeit sichere, kontextbewusste Automatisierung auf noch mehr Umgebungen, darunter die autonome Orchestrierung von Arbeitsplatz-Tools wie E-Mail und Chat, die Automatisierung von Legacy-Systemen einschliesslich Mainframes sowie eine höhere Effizienz in komplexen IT-Landschaften.

Messbare KI-Wirkung auf Basis bewährter Erfolge

Diese Vereinbarung baut auf den langjährigen Bestrebungen von ServiceNow auf, Kunden die Wahl zu lassen, OpenAI-Modelle zu nutzen für:

KI-Assistenz, die es Mitarbeitern ermöglicht, Fragen in natürlicher Sprache zu stellen und klare, umsetzbare Antworten über Speech-to-Text-Funktionen zu erhalten.

KI-gestützte Zusammenfassungen und Content-Erstellung für Incidents, Cases, Wissensartikel und Service-Interaktionen, sodass Teams Probleme schneller und mit weniger manuellem Aufwand lösen können.

Developer- und Admin-Tools, die Absichten direkt in Workflows, Logik und Automatisierung übersetzen und so die Entwicklung und Aktualisierung von Geschäftsprozessen beschleunigen.

Intelligente Suche und kontextbasierte Informationserschliessung, die relevante Inhalte aus unternehmensweiten Systemen bündelt und nutzbar macht.

ServiceNow unterstützt jedes Jahr mehr als 80 Milliarden Workflows. Gemeinsam mit OpenAI bringt das Unternehmen innovative neue Fähigkeiten zu seinen Kunden, die noch fortschrittlichere Automatisierung und Workflows über Branchen und Anwendungsfälle hinweg ermöglichen. (ServiceNow/mc)