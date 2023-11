SES wählt virtuellen Assistent von Spitch zur Optimierung des Kundendienstes

Zürich – Die Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) mit Sitz in Locarno wird der erste Stromversorger in der Schweiz sein, der konversationelle künstliche Intelligenz (KI) (Conversational AI) im Kundendienstmanagement einsetzt. Der virtuelle Assistent von Spitch – einem globalen Anbieter von KI-basierten Konversationslösungen mit Sitz in der Schweiz – wird es SES ermöglichen, Kundenanrufe rund um die Uhr problemlos zu bearbeiten. Der virtuelle Assistent ist in der Lage, die am häufigsten gestellten Fragen in italienischer Sprache schnell und präzise zu beantworten. Durch den Einsatz dieser Lösung kann der SES die Kundenzufriedenheit weiter steigern; andererseits können die Mitarbeiter die sich wiederholende Arbeitslast bei der Bearbeitung von Routinefragen an die künstliche Intelligenz abgeben und sich so auf komplexere Aufgaben konzentrieren.

Nach mehreren erfolgreichen Implementierungen von Spitch Lösungen bei Versorgungsunternehmen in anderen internationalen Märkten ist Spitch überzeugt, dass die Schweizer Stromversorger von seiner cloudbasierten Lösung zur Automatisierung von Kundeninteraktionen ebenso profitieren werden. Die Lösung von Spitch wurde speziell entwickelt, um aus der Cloud einen schnellen Einsatz in allen landesweit gesprochenen Sprachen zu ermöglichen. Die Lösung und damit die Datenhaltung kann auch vollständig vor Ort beim Kunden installiert werden. Die KI basierende Multikanal-Plattform von Spitch enthält alle notwendigen Werkzeuge und Komponenten, die einen Unterschied im angebotenen Serviceniveau machen können und sich im öffentlichen Dienst bewährt haben.

«Um der steigenden Zahl von Kundenanfragen Herr zu werden, scheint der Ausbau des Call Centers weit weniger kosteneffizient zu sein als der Einsatz moderner konversationeller KI-Lösungen. Diese sind leicht skalierbar und können jedes Arbeitsaufkommen bewältigen. Wenn wir in der Lage sind, rund um die Uhr einen qualitativ hochwertigen Kundenservice anzubieten, haben wir die Möglichkeit, die Nachfrage schnell zu befriedigen, unsere Ressourcen besser zu nutzen und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit zu erhöhen», erklärt Ivano Zehnder, Leiter des Kundendienstes bei SES.

«Wir freuen uns immer, wenn wir unsere Lösungen Kunden in einer neuen Branche anbieten können. Vor allem, wenn diese dazu beitragen, eine Lawine von Anrufen zu bewältigen und es uns damit ermöglichen, den Menschen einen schnellen und effizienten Service zu bieten», sagt Massimiliano Decarli, Account Manager Utilities bei Spitch. «Wir freuen uns, dass unsere Kunden neue und spannende Möglichkeiten entdecken, die Conversational AI bieten kann, um das Kunden- und Mitarbeitererlebnis jeden Tag zu verbessern.» (Spitch/mc/ps)