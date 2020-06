SIT Master`s Insights-Webinar

Schaffhausen – Die aktuelle Coronavirus-Krise macht IT-Fürungskräfte noch begehrter. Auch um dem Mangel an potentiellen Führungskräften im Informatikbereich entgegenzuwirken, hat das Schaffhausen Insitute of Technology (SIT) einen neuen Masterstudiengang entwickelt: Master of Science (MSc.) in Computer Science und Software Engineering.

Der neue Studiengang ist flexibel und angepasst an die Bedürfnisse der Industrie. Die Kurse werden sowohl am Standort in der Schweiz als auch Online angeboten. Zudem bietet das SIT qualifizierten Studenten attraktive Stipendien und die Möglichkeit das zweite Studienjahr an einer der renommierten Partneruniversitäten in Europa, den USA oder in Asien zu absolvieren.

Vorstellung des Studiengangs im Webinar am 23. Juni

Das SIT veranstaltet am 23. Juni ein Webinar, in dem der neue Studiengang vorgestellt und diskutiert wird. Vertreter aus der Wirtschaft und Wissenschaft werden der Diskussion beiwohnen und Fragen des Publikums beantworten. Mit dabei sind Dr. Serguei Beloussov, Gründer des SIT und CEO von Acronis, Professor Mauro Pezzé, Professor für Software Engineering am SIT und Special Guest Igor Sysoev, Senior Architect at NGINX Business Unit, F5 Networks, Inc., Cofounder of NGINX, Inc., Author of NGINX Server.

Interessierte Studenten sind herzlich eingeladen.

Wann? 23. Juni 2020

Uhrzeit? 09:00 – 10:15 Uhr MEZ

Wo? ZOOM Online-Videokonferenz

Mehr Informationen über den neuen SIT Master hier: https://sit.org/admissions/