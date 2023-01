Smart Displays: Die Zukunft strahlt hell

Nürnberg – Ohne digitale Anzeigetafeln läuft in der modernen Welt von heute nichts mehr. Ob beim Smartphone, bei der Leuchtreklame in der City oder im Navigationssystem im eigenen Auto – überall blicken wir auf zunehmend smartere Displays.

Der Markt für intelligente Displays wird im Zeitraum 2021 bis 2026 um voraussichtlich mehr als 30 Prozent wachsen – pro Jahr wohlgemerkt. Das errechneten die Marktforscher des Research-Hauses Mordor Intelligence. Die schnell wachsende Nachfrage nach intelligenten und vernetzten Heimprodukten ermutigt laut ihrer Studie die Hersteller von Displays, neue Funktionen und leistungsstärkere Produkte zu entwickeln. Der zunehmende Siegeszug des Internets der Dinge (IoT) ist einer der Hauptfaktoren, die die Einführung von Smart-Home-Geräten vorantreiben.

Doch ob im industriellen, im beruflichen oder im privaten Einsatz: Die Grunderwartung ist die hervorragende Lesbarkeit. Sie müssen mit einem hohen Kontrastverhältnis überzeugen und idealerweise auch bei Sonnenlicht gut ablesbar sein. „Solutions for a brighter life“, also Lösungen für ein helleres Leben, verspricht da vor allem VIA optronics mit Hauptsitz in Nürnberg. Das 2005 gegründete Unternehmen mit 800 Mitarbeitern an verschiedenen Produktionsstandorten weltweit hat sich auf anspruchsvolle High-Tech-Display-Veredelung spezialisiert – und ist ganz nebenbei bemerkt auch bester Beweis dafür, dass digitale Ingenieurskunst sehr wohl auch aus Deutschland stammen kann.

Displays erobern das Smart Home und das Auto-Cockpit

Die Möglichkeiten der Anwendung sind nahezu unerschöpflich. Ob digitale Anzeigetafeln an Flughäfen oder Bahnhöfen, ob sogenannte Human Machine Interfaces (HMI) bei industriellen Anwendungen oder interaktive Display-Systeme in Autos: Wir leben im Zeitalter der Displays.

Besonders im Privatbereich sind smarte Screens schon heute höchst vielfältig. In der Größe variieren sie dabei von der Smartwatch bis zum riesigen Flachbild-TV. Die Anzahl der verschiedenen Formate und Gerätearten werden in den kommenden Jahren durch viele Innovationen aller Wahrscheinlichkeit nach noch deutlich zunehmen. Dazu gehören beispielsweise Virtual- und Augmented-Reality-Brillen, faltbare Bildschirme, 3-D-Hologramme oder direkte Projektionen zum Beispiel auf Windschutzscheiben im Auto. Besonders im Mobilitätsbereich können neuartige Displays ihre volle Funktionalität und ihre Stärken ausspielen – als Informations- und Unterhaltungsquellen für die Fahrerinnen und Fahrer sowie die übrigen Insassen eines Autos.

Exzellente Displays machen auch bei starker Sonne nicht schlapp

Verschiedene Displayanwendungen erfordern unterschiedliche technische Lösungen, Eigenschaften und Designs. Die interaktiven Display-Systeme von VIA optronics mit leistungsstarker Touch-Funktionalität bieten Sonnenlichttauglichkeit und Robustheit selbst für sehr anspruchsvolle Anforderungen, gerade in Fahrzeugen. Und dies bei gleichzeitiger Minimierung des Stromverbrauchs. Große Hoffnungen setzen Anbieter wie VIA optronics in den kommenden Jahren vor allem auf das boomende Geschäft mit der Elektromobilität. Nicht nur mit Blick auf den emissionsfreien Antrieb unterscheiden sich aktuelle und künftige Elektromobile von klassischen Diesel- oder Benzinfahrzeugen. Auch in Sachen Funktionalität, Bedienung und damit Display-Anwendungen gehen viele Hersteller von Elektrofahrzeugen neue Wege.

E-Autos und smarte Displays gehören fest zusammen

Auch in Deutschland befindet sich die E-Mobilität nach einer anfänglichen Durststrecke nun auf der Überholspur. Die Bundesregierung hat für das Jahr 2030 das Ziel von 15 Millionen E-Autos auf deutschen Straßen ausgegeben. Vor wenigen Tagen wurde die Marke von einer Million E-Autos geknackt.

Die Weiterentwicklung der Elektromobilität und die Neuerfindung des Autos als „rollender Computer“ mit neuen Funktionalitäten per Software-Update sind ein zentrales Zukunftsthema der deutschen Automobil- und Zulieferer-Industrie. Displays, so viel steht heute bereits fest, spielen bei diesen Trends eine fundamentale Bedeutung. Dabei ist zu beobachten, dass gerade mittelständische Technologietreiber den Markt revolutionieren. Und mit ihren Innovationen dafür sorgen, dass Autos nicht nur immer nachhaltiger, sondern auch technisch smarter werden. (Via/mc/hfu)