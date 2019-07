Software AG ist ein Visionär im Magic Quadrant von Gartner für Industrial IoT Platforms

Zürich / Darmstadt – Die Software AG (Frankfurt MDAX: SOW), der marktführende Anbieter von Software für die Unternehmenstransformation, hat heute bekannt gegeben, dass sie mit ihrer Cumulocity IoT Platform vom führenden Branchenanalysten, Gartner, Inc., im Report „Magic Quadrant for Industrial IoT Platforms, Q2 2019”* als Visionär eingestuft wurde.

In Anbetracht des frühen Stadiums, in dem sich der Markt für IIoT-Plattformen befindet, zeigt der Report nur „Nischenanbieter“ und „Visionäre“. Die Software AG wurde am besten für die Vollständigkeit ihrer Vision platziert.

Wir glauben, dass die Software AG mit dieser Platzierung in der Lage ist, sich als Marktführer im IIoT-Markt zu etablieren.

Mit der Positionierung als Anbieter mit der höchsten Punktzahl in der Kategorie „Vollständigkeit der Vision“ erkennt Gartner das Bestreben der Software AG an, ihren Kunden die Möglichkeit zu geben, ihre IIoT-Ziele schnell und unkompliziert zu erreichen.

Dr. Stefan Sigg, Chief Product Officer der Software AG, sagte: „Das Industrial Internet of Things ist unser wichtigster Schwerpunkt. Diese Positionierung als Visionär im Magic Quadrant for Industrial IoT Platforms zeigt, dass wir glauben, mit unserem breiten Spektrum an Technologien für erfolgreiche IoT-Transformationen den Markt anführen zu können. Unseren Kunden gibt der Ansatz, mit einem kleinen Projekt zu beginnen und damit schnell voranzukommen, aber langfristig und gross zu denken, die Möglichkeit, Innovationen schnell und mit minimalem Risiko bereitzustellen sowie die Amortisation zu beschleunigen.“

Der Report ist hier kostenlos verfügbar. (Software AG/mc/ps)

*Gartner Magic Quadrant for Industrial IoT Platforms, Eric Goodness, et al, 25 June 2019