SoftwareOne macht 2025 wieder Gewinn

Stans – SoftwareOne ist im Geschäftsjahr 2025 in die Gewinnzone zurück. Für das laufende Jahr rechnet der IT-Dienstleister mit weiterem Wachstum, steigenden Margen und zusätzlichen Effizienzgewinnen im Zuge der laufenden Integration von Crayon.

Der Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen hatte bereits im Februar im Umsatzwachstum von 1,4 Prozent auf 1,52 Milliarden Franken kommuniziert. Damit lag das Unternehmen leicht über der eignen Guidance. Klammert man die Übernahme von Crayon aus, sank der organische Umsatz um 1,3 Prozent.

Am Dienstag kommunizierte das Unternehmen nun einen bereinigte Jahresgewinn von 89,6 Millionen Franken, was einem Plus von knapp 23 Prozent entspricht. Nach IFRS ergab sich ein Gewinn von 1,4 Millionen, im Vergleich zu einem Verlust von 1,6 Millionen Franken im Vorjahr.

Die Aktionäre sollen nun eine Dividende von 0,15 Franken je Anteil erhalten nach 0,30 Franken im Vorjahr.

Crayon-Übernahme soll 100 Millionen Kostensynergien bringen

Anfang Juli 2025 hat SoftwareOne den norwegischen Konkurrenten Crayon komplett übernommen. Seit Beginn diesen Jahres wurde die Marke vollständig in SoftwareOne integriert. Die Führungsstrukturen auf regionaler und Länderebene sind operativ, während das neue Betriebsmodell in den wichtigsten Märkten eingeführt wird, heisst es nun. Fortschritte gibt es auch bei der Vereinfachung der Rechtsstrukturen und der Harmonisierung der Systeme; erste Effekte zeigen sich bei Pipeline und Cross-Selling.

Die Run-Rate der Kostensynergien lag Ende 2025 bei 43 Millionen Franken, bis Mitte März 2026 summierten sich die realisierten Einsparungen auf 64 Millionen Franken. Bis Ende 2026 will SoftwareOne Synergieeffekte von 100 Millionen Franken erzielen.

Parallel dazu nehme die operative Integration zu, unter anderem durch gemeinsame Marktbearbeitung und verstärkte Zusammenarbeit mit Lieferanten. Im Verlauf des Jahres 2026 soll der Fokus verstärkt auf die Realisierung der vollen Wertschöpfung gelegt werden, insbesondere durch den Abschluss der Systemintegration, die Vereinheitlichung globaler Prozesse sowie die Umsetzung einer integrierten Lieferanten- und Channel-Strategie.

Positiver Ausblick

Mit Blick nach vorne stellt SoftwareOne für 2026 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im einstelligen Prozentbereich und eine bereinigte EBITDA-Marge von über 23 Prozent auf vergleichbarer kombinierter Basis in Aussicht.

Am 9. Juni wird das Unternehmen zudem einen Kapitalmarkttag abhalten, um die mittel- bis langfristigen strategischen und finanziellen Prioritäten zu präsentieren. Dann soll es auch Updates zum Integrationsfortschritt und Ausblick geben. (awp/mc/ps)